Naomi Osaka: "Essere madre mi ha costretto a guardare la vita in modo diverso"

Il ritorno a Parigi di Naomi Osaka. Dopo l’assenza dello scorso anno per la gravidanza, la tennista giapponese tornerà a giocare il Roland Garros, usufruendo del ranking protetto. L’attuale numero 134 del ranking Wta, in un’intervista rilasciata al The Guardian, ha parlato dell’emozione di essere madre, dichiarandosi ambiziosa in vista dei prossimi impegni nel circuito.

Le parole di Naomi Osaka

Dalla nascita della figlia Shai, la vita della quattro volte campionessa slam è totalmente cambiata. "Essere madre mi ha costretto a guardare la vita in modo diverso. So che molte persone probabilmente pensano che mi sia ritirata quell'anno, ma mi ha reso molto più grata per questo sport e, a sua volta, mi ha fatto capire che ci sono così tante possibilità al di fuori del tennis.

Ho capito che amo ancora giocare a tennis" ha dichiarato la 26enne nipponica. Osaka ha inoltre cambiato l’atteggiamento nei confronti delle proprie colleghe. "Sto facendo del mio meglio, cercando di fare amicizia. L'altro giorno stavo passeggiando per la città e trovo molto interessante osservare le persone.

Ognuno ha le sue cose. Prima ero in una bolla, non notavo o non mi prendevo il tempo di vedere cosa facevano gli altri”. La giapponese ha poi parlato del suo essere sempre determinata a raggiungere nuovi traguardi. "Ho questa caratteristica fin da quando ero piccola, ma le persone che vengono chiamate pazze di solito sono quelle che fanno qualcosa di veramente spettacolare.

Il mio tratto delirante è probabilmente quello di sognare a occhi aperti e di inventare uno scenario che voglio che accada, e a volte succede” ha spiegato. Una delle nuove caratteristiche che Osaka ha adottato dopo essere diventata madre è la pazienza, che ammira nelle altre giocatrici che sono state madri come lei.

"Sono il tipo di persona che vuole che le cose accadano rapidamente, ma capisco che il tennis ha fatto molta strada e che queste sono le migliori giocatrici del mondo. Mi ha aiutato anche osservare altre madri e come hanno sviluppato i loro ritorni.

Apprezzo il punto in cui mi trovo ora" ha confessato. Osaka ha concluso parlando della sua salute mentale ritrovata. "Avrei sicuramente fatto la cosa tipica della tennista, cioè non parlare con nessuno e rimanere in un buco estremamente buio.

Ora cerco di comunicare apertamente quello che provo. L'unico modo in cui so come misurare il mio successo è attraverso le vittorie, e se non le ottengo, sento che non sto facendo bene. Ma ho giocato contro alcune giocatrici molto brave, quindi spero che i risultati arrivino a poco a poco”.