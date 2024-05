Thiem gioca il suo ultimo match al Roland Garros: tutta l'emozione dell'austriaco

Il connubio Dominic Thiem-Roland Garros sembrava dovesse essere solo una questione di tempo. L'austriaco ha espresso il suo miglior tennis sulla terra battuta mettendo sempre in difficoltà i più grandi tennisti, ma i risultati da ricordare con maggiore orgoglio sono arrivati - per uno strano scherzo del destino - sul cemento: nel 2019 ha vinto il primo Masters 1000 a Indian Wells e nel 2020 il primo e unico Slam agli US Open.

A Parigi ha sfiorato in due occasioni il titolo e solo Rafael Nadal gli ha impedito di trionfare nel biennio 2018-19. Per quanto fatto vedere negli anni sulla terra parigina, Thiem avrebbe senza dubbio meritato di chiudere la sua storia al Roland Garros con una comparsa nel tabellone principale e, invece, non gli è stata offerta alcuna wild card.

Il 30enne, che si ritirerà al termine dell'attuale stagione, ha provato a farsi strada nel torneo di qualificazioni con determinazione. Il suo cammino, però, si è interrotto al secondo turno sotto i colpi di Otto Virtanen.

Thiem saluta il Roland Garros: "Ho un legame speciale con questo torneo"

Gli organizzatori del Roland Garros gli hanno consegnato una targa speciale per omaggiarlo e Thiem ha ringraziato tutti i fan per l'affetto mostratogli in questi giorni dopo il match perso contro Virtanen.

"Grazie di cuore per l'atmosfera che avete creato, non solo oggi ma anche due giorni fa. Giocare con tutti voi in questo stadio pieno, dove ho tanti bei ricordi, è stato un grande addio. Grazie a tutti voi che siete venuti e mi avete offerto un grande sostegno" , ha detto Thiem.

"Ho un legame speciale con questo torneo. Ho giocato le finali Junior e si è creato un bellissimo rapporto con il torneo, con tutti voi. Ho costruito così tanti bei ricordi ed esperienze qui su questi campi. È lo Slam in cui ho raggiunto i migliori risultati.

Grazie per tutti questi ricordi, dureranno a lungo. E a tutti voi dico: godetevi questo grande evento anno dopo anno. È incredibile viverlo da giocatore e presto potrò farlo come fan" .