Le ambizioni di Paula Badosa: "Voglio tornare ad essere tra le migliori al mondo"

Piccoli passi per tornare al vertice del tennis femminile. Sono passati cinque mesi dal ritorno in campo di Paula Badosa, l’ex numero due che nel 2023 ha vissuto un anno costellato da infortuni che l’hanno fatta precipitare in classifica e pensare di non riuscire più a tornare ad alti livelli.

La tennista iberica però non ha smesso di credere di poter competere a buoni livelli, e alcuni risultati positivi l’hanno fatta risalire fino alla 140esima posizione del ranking Wta. In una recente intervista con Georgy Tennis, la 26enne ha confessato quali sono le sue speranze in vista del Roland Garros e il suo obiettivo a lungo termine, parlando anche delle aspettative con cui ha iniziato la sua carriera e commentando il ritiro di Garbiñe Muguruza e l'annuncio del ritiro di Dominic Thiem.

Le parole di Paula Badosa

L’incubo dell’infortunio. "Do sempre il mio 100% in campo, ed è questo che voglio mostrare al mondo intero, che non importa come gioco quel giorno, lotterò fino alla fine.

È stato complicato. È stato a Roma un anno fa quando mi sono procurata la frattura da stress, è stato un processo molto, molto lungo, molto duro mentalmente. Finalmente mi sento in salute, ovviamente non sarò sempre al 100%, ma ora posso gareggiare.

Il mio corpo deve ancora abituarsi al ritmo. Due mesi fa sarebbe stato impossibile giocare quattro partite di fila” ha dichiarato Badosa. Gli obiettivi. "In questo momento, ad essere del tutto onesti, la mia schiena deve rispondere.

A volte sento il dolore dopo quattro partite di fila e non è il massimo. Voglio disputare partite come quella contro Coco Gauff a Roma, anche se sono emozionanti e dure, vivo per questo. Ho questa personalità e voglio tornare ad essere tra le migliori al mondo, è per questo che gioco a tennis.

Non voglio essere dove sono ora, voglio continuare a godermi la competizione, ma vincere più partite possibili ed essere al top". Le speranze in vista del Roland Garros. "Il Roland Garros è sempre stato un torneo speciale per me, mi piace giocare sulla terra battuta, mi sento abbastanza bene.

Dipende sempre un po' dal sorteggio, non si sa mai, ma penso che se sono in salute e mi alleno bene in questi giorni, posso giocare contro chiunque” ha raccontato la giocatrice di Barcellona, che ha vinto il torneo juniores nel 2015: "C'erano molte aspettative su di me, soprattutto in Spagna, dove si aspettavano che fossi la prossima Top 10, la prossima stella, ma non ero mentalmente preparata ad affrontare tutto questo.

Ho sofferto molto per due anni, ricordo che ero in un momento molto buio in cui non vedevo la luce. Grazie a questo sono la persona che sono oggi, la combattente che sono, questo mi ha reso più forte". La tennista spagnola ha concluso parlando dei ritiri di Muguruza e Thiem.

"Sono stata molto triste quando ho visto la notizia perché Muguruza è stata un esempio per me, l'ho sempre ammirata, amo il suo modo di giocare ed è incredibile quello che ha fatto per il tennis spagnolo, vincendo i Grandi Slam ed essendo la prima al mondo.

È stato qualcosa di grande per il nostro Paese, dopo Conchita e Arantxa. È stata una grande ispirazione per me, ho avuto l'opportunità di giocare con lei e di allenarmi con lei. Purtroppo penso che si sia ritirata in età molto giovane, ma è una sua decisione e merita di essere felice.

Dopo aver ottenuto così tanto nel tennis, era importante essere felici nella vita privata. Lo sport è molto emotivo, mentalmente è brutale, ti spinge al limite. Anche io ne ho passate tante quest'anno e non riuscivo a vedere la luce.

Non sapevo cosa fare, ero perso e capisco la sensazione di non trovare soluzioni. Vedersi così in basso dopo essere stati al top non è facile, bisogna essere molto forti mentalmente. L'amore per questo sport è ciò che mi fa continuare a gareggiare”.