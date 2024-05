Diventare per la prima volta genitori rappresenta un grande passo nella vita di ogni persona. Quando sei un'atleta professionista del calibro di Elina Svitolina, le domande che ti poni prima di ritornare a giocare sono infinite.

Il corpo è infatti soggetto a diversi cambiamenti - come normale che sia - ed esprimere lo stesso livello non è sempre facile. Non è sicuramente semplice, analizzando l'altra faccia della medaglia, anche trascorrere molto tempo lontano dai propri affetti.

Di questo e altro ha parlato l'ucraina al sito ufficiale del Roland Garros.

Elina Svitolina: "La maternità ha cambiato la mia prospettiva"

"Ho sempre avuto grandi obiettivi, come tutti i giocatori: vincere uno Slam, essere numero uno al mondo.

Ma credo sia importante essere consapevoli del percorso fatto negli anni: sono stata in top 10 e in top 5, il che può già essere abbastanza. Quando scopri di essere incinta speri che vada tutto bene, ma devi anche considerare l'opzione realistica di non poter tornare.

All'epoca, mi ci sono voluti diversi mesi per realizzarlo, per avere una prospettiva diversa sulla mia carriera. Penso che questo mi abbia aiutata quando sono tornata. Senza aspettative, sono tornata ancora più velocemente, perché non mi aspettavo di farlo già a Charleston" , ha raccontato Svitolina.

"Devi andare avanti con ciò che hai e accettarti. Quando ero numero 50 del mondo, lavoravo duramente per arrivare in top 10. Credevo che una volta raggiunto l'obiettivo non mi sarei più preoccupata dei risultati e della classifica.

In realtà hai tanti punti da difendere e più pressione. Le cose non sono cambiate" . Soffermandosi su sua figlia Skaï, Svitolina ha infine spiegato: "Per noi è molto dura stare lontani da lei, ma è importante che abbia la sua routine a casa.

Ha due nonne che si prendono cura di lei. Appena possiamo torniamo sempre, un breve volo e siamo lì. Stiamo cercando di trovare un equilibrio. Per me è più difficile viaggiare quando non ottengo i risultati desiderati, perché mi piacerebbe essere a casa con Skaï" .