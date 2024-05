Lo sfogo di Gael Monfils: "La gente crede non abbia più nulla da dare"

Dietro un gran tennista, esuberante e spettacolare, c’è una persona con un grande cuore. Gael Monfils è stato uno dei rappresentanti più spettacolari del circuito maschile. Una carriera di tutto rispetto, in cui il francese ha saputo conquistare l’amore della gente con il proprio carisma e un estro che l’ha reso un tennista unico.

Per arrivare ad ottenere questi risultati il 37enne transalpino però ha dovuto lottare, ma il suo modo di approcciare al tennis a tratti è stato visto come tanto spettacolare quanto inconsistente. In una recente intervista rilasciata al The Guardian, l’ex numero sei del mondo si è raccontato, parlando delle difficoltà nel trovare, alla sua età, qualcuno che riponga ancora fiducia nei suoi risultati.

Le parole di Gael Monfils

Il francese si è soffermato sul fatto che la gente scambia il suo carisma per pigrizia. "La gente dice: 'Monfils non è disciplinato' Non credeteci, perché in campo mi diverto.

Il lavoro che faccio fuori è enorme" ha spiegato Monfils. Sulla difficoltà, tra infortuni ed età che avanza, di trovare persone che decidano di lavorare con lui. "A volte, non voglio mentire, ero un po' titubante.

Sto diventando un po' più vecchio, mi faccio male. L'anno scorso ero a casa e cercavo di chiamare le persone: 'Ehi, vuoi lavorare con me?' La gente dimentica che ho ancora qualcosa e io cerco di convincere le persone che ce l'ho ancora.

'Sì, ma hai 37 anni...' mi dicono". Monfils ha riflettuto sul duro lavoro che lo ha portato a questi livelli. "Sono fortunato perché alcune persone hanno creduto in me, ma altre? Non mi conoscono davvero, ti chiamo e hai sentito un sacco di storie, hai visto la mia personalità in pista.

È difficile da credere quando dico che mi alzo alle sette del mattino e corro per due ore. Posso fare quel lavoro, lo faccio” ha confessato il transalpino, che ha aggiunto: "La gente vuole massimizzare il potenziale di ognuno e non è così.

Per me non è importante, perché quando ero giovane le uniche persone (che ora spero siano orgogliose) che credevano in me erano i miei genitori. Quando dicevo loro che volevo diventare una tennista, visto che sono originaria del posto, mi dicevano: "Ma di cosa stai parlando? I miei genitori sono quelli che ridono ora.

Potresti vincere, potresti avere questo' Ho costruito il mio sogno”. Monfils ha concluso spendendo delle belle parole per la moglie Elina Svitolina. "Sono in soggezione con lei. Era incinta quando c'è stata l'invasione russa dell'Ucraina.

Ha partorito ed è stata molto motivata fin dall'inizio a tornare al top. L'etica del lavoro, la disciplina, il fatto che fosse molto coinvolta nel problema dell'Ucraina. Ha gestito molto bene la pressione giocando per sé stessa, per il suo Paese ed essendo una buona madre. È riuscita ad avere una famiglia, una fondazione, tutto. È come dire: "Wow". Dietro questa ragazza c'è una donna forte ed è semplicemente straordinaria".