Flavia Pennetta: "Puoi avere talento, ma la forza mentale incide fortemente"

Roland Garros, Djokovic guida il seeding: Sinner e non solo, le teste di serie

Chi vincerà il Roland Garros? Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic: le quote

È la cosa più pura che si possa trovare e quindi sono felice di sapere che oggi anche nelle scuole lo sport è molto più presente. Quando io ero piccola, lo sport non era così presente. Oggi la scuola si è aperta molto a questo mondo e sostiene, in un certo senso, i ragazzi nel loro cammino” .

Pennetta si è concentrata anche sulla forza mentale che un atleta deve possedere nei momenti importanti e lei sa benissimo cosa significhi esprimere il miglior livello quando la pressione è tanta. Impossibile dimenticare la finale tutta azzurra contro Roberta Vinci che le ha permesso di conquistare gli US Open nel 2015 e fare la storia del tennis italiano.

L'ex giocatrice italiana ha posto l'accento sulla maggiore attenzione che il mondo della scuola rivolge ora allo sport seguendo i bambini e i ragazzi nei loro percorsi di crescita. Un aspetto da non sottovalutare e che un tempo era difficile da riscontrare.

Al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano sono in corso gli " Sky Inclusion Days " . Si tratta di un evento dedicato ai temi dell’inclusione e della diversità e a cui ha preso parte anche Flavia Pennetta .

