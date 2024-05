Dominic Thiem, niente wild card al Roland Garros: il commento dell'austriaco

Ha fatto un po' discutere la scelta presa dagli organizzatori del Roland Garros su Dominic Thiem. L'austriaco ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione, perché il problema al polso non è del tutto risolto e le sensazioni che prova in campo non sono più le stesse di un tempo.

"Vi devo dire una cosa molto importante, molto triste ma anche molto bella: questa sarà la mia ultima stagione. Ci sono alcune ragioni alla base di questa scelta: in primo luogo, ovviamente, il mio polso. Non sta esattamente come dovrebbe e come vorrei che stesse.

Il secondo motivo riguarda i miei sentimenti: ho pensato a questa decisione per molto tempo. È stato un viaggio incredibile" , ha comunicato Thiem ai suoi fan. Una notizia che non si è trasformata in una wild card per il tabellone principale del Roland Garros.

Thiem ha raggiunto due finali consecutive a Parigi - 2018 e 2019 - e solo Rafael Nadal gli ha impedito di trionfare.

Thiem è quindi impegnato nelle qualificazioni del secondo Slam stagionale e ha superato in rimonta all'esordio Franco Agamenone.

Dopo aver battuto l'italiano, il 30enne ha parlato proprio della mancata wild card come riportato dal giornalista Gaspar Ribeiro Lança su Twitter. "Ho avuto molto tempo per costruirmi una buona classifica. Ho avuto a disposizione abbastanza tornei e tempo per scalare la classifica e non l'ho fatto, quindi non meritavo una wild card e va bene così.

Negli ultimi anni ho collezionato 10 presenze nel tabellone principale, quindi sono più che sufficienti”.

