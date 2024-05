Emma Raducanu svela il suo rapporto con il tennis e con i propri genitori

I tempi della sua clamorosa vittoria agli Us Open sono ormai lontani, nel 2021 Emma Raducanu era sulla cresta dell'onda ma da quel momento sono cambiate tante cose. La giovane e talentuosa britannica vive un periodo di grosse difficoltà, infortuni e un rendimento costantemente alle prese con alti e bassi.

Nelle ultime ore Emma ha annunciato il forfait alle qualificazioni del Roland Garros, non specificato il motivo ma la tennista sembrerebbe pensare già alla stagione sull'erba dove giocherà in casa, in quel di Wimbledon.

Al momento la Raducanu è lontanissima dalla Top 100 e fa parlare di sé spesso per motivi extra tennistici. Nelle ultime ore ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Times dove ha trattato di tanti temi, ecco nello specifico le sue parole: "All'inizio non volevo giocare a tennis, non mi piaceva e mio padre mi costringeva.

Con il passar del tempo le cose sono cambiate, sono cresciuta e questo sport è diventata una priorità per me". Emma ha raccontato anche il suo rapporto con la famiglia e svelato che i suoi genitori erano molto gelosi e protettivi: "I miei genitori sono sempre stati molto invadenti, quando ero giovanissima lo erano ancora di più.

Mi allontanavano dai fidanzati e mi spronavano ad allenarmi a più riprese. Quando ero junior vedevo genitori indulgenti che accettavano la sconfitta dei propri figli mentre per me non è mai stato così. Anni dopo però penso che non devo incolparli di questa cosa ma anzi devo ringraziarli".

Lo scorso anno sono nati alcuni rumors su un presunto flirt tra Emma e Carlos Agostinelli, figlio del bachiere Robert Agostinelli ed Emma ha svelato che anche in questo caso i genitori erano contrari e la volevano solo vedere impegnarsi sul campo: "E pensare che quando ero giovane non potevo neanche uscire con le mie amiche.

In effetti ero sempre nervosa e risentita in quel periodo ma alla fine dei conti posso dire che la cosa è stata molto produttiva". Oltre al tennis Emma Raducanu è anche partner di diversi sponsor e guadagna tanti milioni di euro.