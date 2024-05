Paolini ed Errani si godono il trionfo di Roma e svelano: "Ecco i prossimi obiettivi"

Un successo gratificante che vale il quinto posto nella Race Wta di doppio. Jasmine Paolini e Sara Errani si sono fatte un bellissimo regalo aggiudicandosi gli Internazionali d'Italia davanti al pubblico di casa. Un match tie-break tiratissimo (10-8) contro due validissime avversarie come Coco Gauff ed Erin Routliffe ma alla fine sono state le azzurre a trionfare e a poter alzare il trofeo più importante.

"Lo scorso anno dopo Parigi Sara mi chiese se volevamo provare a qualificarci per le Olimpiadi. Giochiamo bene insieme ma sinceramente non avrei mai pensato di vincere un ‘1000’" ha dichiarato con gioia Paolini.

La bolognese ha invece aggiunto: "Rivincere Roma dodici anni dopo è fantastico, per noi italiani è un torneo speciale. Non sapevamo come si sarebbe adattato alla terra rossa il nostro gioco. Di passione ne abbiamo tanta tutte e due, e dallo scorso anno siamo migliorate tantissimo.

Con Roby (Roberta Vinci) io giocavo a fondo: con Jas a rete ci sto io perché è lei quella davvero forte da fondo".

Parlano Paolini ed Errani

"Il secondo set è girato per poco: io ho perso due volte il servizio con il killer point, che è una soluzione che ti dà meno margine.

Nel super tie-break siamo sempre state sotto, ma ci abbiamo provato fino in fondo e siamo state premiate. Jas ha grandissima potenza nei colpi ed anche al servizio, e poi è velocissima. Io cerco di supplire con la mano e soprattutto di variare il più possibile" ha spiegato Errani in conferenza stampa dopo la vittoria.

"In campo Sara ha un’intelligenza pazzesca (anche fuori dal campo, aggiunge ridendo) è un grande tattico. Mi piacerebbe avere la sua mano, il suo tocco, la sua sensibilità. Sotto 7 a 8 ero concentrata e sono riuscita a servire bene: nel punto precedente, sul 6 a 8, invece, ero molto tesa.

Mi sono detta ‘se sbagli questa si mette molto male’, ma per fortuna non è stato così. Mi fa bene stare accanto ad una persona come Sara: con Renzo (il suo coach) le facciamo sempre tante domande, ma proprio tante" ha aggiunto la 36enne.

Adesso il Roland Garros, poi le Olimpiadi per provare a strappare una splendida medaglia: "Ci saranno anche tante coppie di singolariste forti. E come specialiste c’è la Hsieh, che di recente ha vinto due Slam con due compagne diverse: poi ci sono Krejcikova/Suniakova, la Siegemund insieme alla quale ho anche giocato, che a rete ha riflessi pazzeschi, e la stessa Gauff in coppia con Pegula.

L’intelligenza tattica? Deriva dalla passione per questo sport: mi piace studiare le avversarie, trovare soluzioni tattiche nuove. La BJK Cup? Nella convocazione ci spero: rappresentare l’Italia è sempre stato prioritario per me" ha concluso Errani.