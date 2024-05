Masters 1000 in due settimane: l'interessante opinione di Aryna Sabalenka

Il fitto calendario tennistico è stato negli ultimi anni motivo di discussioni e polemiche. La programmazione incessante è stata additata come la ragione dei sempre più costanti infortuni che stanno colpendo i tennisti di vertice, su tutti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

L’allungamento dei tornei del Master 1000, da una a due settimane ha alimentato ulteriori dibattiti, con il circuito maschile e femminile che si dividono tra i favorevoli e i contrari. Sul tema si è ultimamente espressa anche la numero due del ranking Wta e vicecampionessa a Madrid e Roma Aryna Sabalenka, che ha analizzato i lati positivi di questo nuovo formato dei “1000”.

L’opinione di Aryna Sabalenka sui Master 1000

La tennista bielorussa, reduce da due finali perse contro Iga Swiatek in altrettanti tornei sulla terra europea, ha espresso la propria preferenza per la nuova formula dei Master 1000.

"So che molti giocatori si lamentano e preferirebbero tornei di una sola settimana, ma a me piace avere un giorno di riposo tra una partita e l'altra perché ti permette di goderti altre cose oltre al tennis e di rilassarti mentalmente” ha dichiarato la due volte campionessa slam.

La 26enne è infatti molto attiva sui propri canali social, mostrando la propria quotidianità nelle città in cui è impegnata. Durante le due settimane a Roma ad esempio Sabalenka ha postato vari scatti che la ritraggono per le vie del centro della capitale italiana, tra vespe, monumenti e ristoranti in cui ha assaggiato il cibo locale.

La tennista di Minsk ha poi aggiunto una considerazione personale. “I tornei di due settimane mi aiutano a essere più equilibrata mentalmente e a non finire esausta ogni settimana di gara, come succedeva prima” ha spiegato Sabalenka. Un’ulteriore voce che si aggiunge a quelle di tanti altri colleghi, su un tema che contiunerà a dividere.