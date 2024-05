Stanislas Wawrinka allontana le voci sul ritiro: "Voglio ispirare ancora i giovani"

Stanislas Wawrinka non ne vuole sapere proprio di ritirarsi. In un periodo particolare della storia tennistica, dove leggende come Andy Murray e soprattutto Rafael Nadal, sono vicini all’appendere la racchetta al chiodo, lo svizzero è ancora lontano dal prendere questo genere di decisione.

Ai microfoni di Express Sport, il tre volte campione del Grande Slam ha riferito di voler essere ancora in campo per poter ispirare i giovani: “Ci sono sempre degli obiettivi. Penso che come atleta sia importante porsi degli obiettivi.

Quelli che avevo dieci anni fa non sono gli stessi di oggi, soprattutto dopo i tanti infortuni e interventi chirurgici degli ultimi anni. Penso che sia anche un buon esempio per i giovani: si vuole mostrare loro che solo perché si invecchia non significa che la passione debba scomparire”, ha riferito con grande orgoglio.

Poi ha proseguito parlando dei primi approcci a questo sport: "Non dimentichiamo che quando ho iniziato a giocare a tennis, si trattava di giocare, di giocare con i miei amici, di essere appassionati e di divertirsi, ed è ancora così.

Credo sia importante ricordare ai giovani giocatori che quando si vuole sognare qualcosa, quando si è appassionati, bisogna farlo. Credo che i giovani che vogliono sognare debbano capire che non importa cosa si ottiene, non importa quanti anni si hanno, non importa dove ci si trova, bisogna fare ciò che è giusto per la propria carriera", ha concluso.

I dubbi sul possibile ritiro di Andy Murray

In merito al possibile ritiro del britannico Murray, Stan The Man non si è detto convinto che ciò avverrà: "Per quanto riguarda lui, non sono sicuro che si fermerà quest'estate.

Penso che abbia fatto l'annuncio nella foga del momento dopo aver perso una partita, ma non sono sicuro che si fermerà quest'estate. Penso che sia perché è appassionato del gioco e ha sentimenti contrastanti a seconda del risultato.

Non è facile gestire le emozioni. Ma credo che finché avrà passione e si sentirà competitivo, continuerà", ha dichiarato, sempre a Express Sport.