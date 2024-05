Dal nostro inviato - In attesa di scoprire chi trionferà tra Alexander Zverev e Nicolas Jarry agli Internazionali BNL d'Italia, si è tenuta la consueta conferenza stampa di fine torneo presso la Player's Lounge del Foro Italico.

Una conferenza in cui il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma hanno parlato di numeri, calendario, progetti e sostenibilità.

Binaghi: "Non è andata come sognavamo, ma le nostre prospettive non cambiano"

"Mi hanno detto di essere più romantico del solito e non limitarmi alla solita elencazione di dati.

La presentazione al Colosseo, il sorteggio, il campo in Piazza del Popolo, le Frecce Tricolori mi hanno emozionato e sono state alcune tra le cose più belle che abbiamo visto in questi 24 anni. Curioso siano capitate insieme e abbiano permesso agli Internazionali di essere raffigurate nei posti più iconici del nostro Paese.

Questi siamo noi, non credo servano tanti commenti. Aiutateci a trovare qualcuno che in Italia faccia qualcosa di simile. È una crescita continua e strutturale, aiutata da due cambiamenti: il torneo combinato e il torneo di due settimane, l'upgrade.

Sono dati che rappresentano la nostra storia e utili per smentire qualche collega che pensa sia banale raggiungere tali risultati. La storia dice altro" , ha detto Binaghi. "Continuare a crescere vuol dire creare valore per gli azionisti e trovare risorse per investire nel tennis rendendolo sempre più popolare, dove aumenta la domanda.

Continuare a creare una ricchezza sul territorio e benessere per gli italiani. Nel giro di due anni abbiamo superato le imperfezioni che inevitabilmente ci sono state nel primo anno di upgrade. Abbiamo subito una vera invasione di pubblico che hanno fatto diventare lo spazio insufficiente.

Con Jannik Sinner e Matteo Berrettini alcune giornate avremmo potuto chiudere per impedire ulteriori afflussi. Ci sono state giornate con file molto lunghe in cui eravamo al limite. Dobbiamo correre ai ripari. Chiedo scusa al pubblico, solo la loro passione ci ha aiutato a tenere la situazione sotto controllo.

Studieremo un adeguamento del site con maggiori tribune nei campi del Ground. Sia sul numero di spettatori che sull'impatto economico ci sono margini per crescere. Abbiamo creato un impatto superiore sei volte a quello del 2014, ed è molto importante.

Con la presenza dei migliori tennisti italiani avremmo fatto meglio. Nonostante questo, il valore in euro del ritorno è elevatissimo: più alto delle ATP Finals" . Sul torneo maschile, Binaghi ha aggiunto: "È stato imprevedibile.

In questo momento storico, con Sinner e Carlos Alcaraz fermati dagli infortuni, molti giocatori possono vincere anche grandi tornei. Molto più di prima. Per 10-11 anni il torneo è stato 'bloccato' . per così dire, da Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal.

È un peccato che i migliori tre giocatori non siano potuti nemmeno partire. Abbiamo comunque registrato ottime prove dei giovani. Non è andato come sognavamo noi e il pubblico considerando la classifica e i risultati degli ultimi mesi.

Questa edizione un po' anomala non cambia le nostre prospettive" . Binaghi ha chiuso la conferenza parlando del prezzo dei biglietti. "Stanno cambiando i flussi delle persone che acquistano i biglietti con il torneo che si gioca lungo due settimane e ci sono regole nuove.

Il numero massimo di partite imposto dall'ATP e dalla WTA su un campo è cinque e questo ha un po' danneggiato il Centrale creando qualche problema. Mi avete detto le stesso cose l'anno scorso. Sembrava che i prezzi fossero arrivati a un livello tale da avere un calo; invece abbiamo avuto un incremento del 20% .

Con Sinner e Berrettini sani, avremmo dovuto tenere fuori alcune persone. Quindi i dati dicono il contrario. Gli appassionati veri, che comprano il biglietto quando apriamo le vendite - non quelli che vedono chi gioca - pagano un prezzo adeguato.

Chi vuole aspettare è soggetto all'andamento del prezzo in funzione della domanda. Il prezzo aumenta a partire dal primo gennaio e chi compra dopo quella data diventa un eroe. Con quei soldi entrano i bambini delle scuole elementari e aiutiamo le nostre scuole a comprare i biglietti a un prezzo inferiore" .