Dal nostro inviato - A differenza della finale disputata a Madrid - escludendo la parte iniziale del secondo set - Aryna Sabalenka non è riuscita a contrastare lo strapotere mostrato da Iga Swiatek sulla terra battuta al WTA 1000 di Roma.

Un'altra sconfitta contro la sua diretta rivale per la prima posizione del ranking mondiale e per i più importanti tornei del Tour; una sconfitta a cui però la bielorussa non vuole pensare in vista del Roland Garros.

Considerando i problemi alla schiena, Sabalenka si è detta soddisfatta del livello espresso agli Internazionali BNL d'Italia e, anche se non crede di essere la favorita a Parigi, è convinta di potersi giocare le sue carte con determinazione.

Aryna Sabalenka: "Roland Garros? Non sono la favorita, ma credo di poter vincere"

In conferenza stampa, abbiamo chiesto a Sabalenka proprio di descrivere le sensazioni che alimentano i suoi pensieri a pochi giorni dal Roland Garros.

"Sono super emozionata, amo Parigi e adoro il Roland Garros. L'anno scorso ho fatto bene e sono carica. Anche se ho perso queste due finali, non mi concentro mai sul passato. Non importa quante volte perdo contro una giocatrice, so comunque che sarò pronta a combattere pensando a me stessa.

Vado a Parigi con la convinzione di poter fare bene. Forse non sono la favorita, ma allo stesso tempo credo di poter vincere. Spero di raggiungere la finale e vincere contro chiunque, che si parli di Iga o un'altra tennista" , ha detto la nativa di Minsk.

"Oggi non è stata la finale che mi aspettavo davvero. Non ho giocato al meglio delle mie possibilità. Ad ogni modo, i pensieri restano positivi dopo queste due settimane. Sono orgogliosa di essere riuscita a lottare fino alla finale.

Anche se non è andata come volevo, sono comunque contenta del risultato raggiunto a Roma. Non mi sentivo a mio agio nel primo set e ho cercato solo di rimanere aggressiva. Se avessi sfruttato le mie occasioni nel secondo set, la partita avrebbe potuto trovare un altro epilogo.

Proverò a fare meglio la prossima volta" . Sui problemi avvertiti alla schiena, Sabalenka ha chiuso: "Quando hai qualche problema e cerchi di recuperare durante il torneo, l'infortunio resta nella tua mente. Ma non direi di aver perso oggi a causa della mia schiena. Credo di aver fatto abbastanza bene qui a Roma considerando che sono successe molte cose" .