Dal nostro inviato - Prova di forza di Aryna Sabalenka al WTA 1000 di Roma. La giocatrice bielorussa, nonostante i problemi fisici accusati a inizio torneo, ha raggiunto la finale degli Internazionali BNL d'Italia battendo con il punteggio di 7-5, 6-2 una Danielle Collins in grande spolvero.

Dopo l'entusiasmante ultimo atto del Mutua Madrid Open, saranno ancora Iga Swiatek e Aryna Sabalenka a contendersi il titolo di uno degli eventi più importanti e prestigiosi del Tour conferendo finalmente quella continuità di cui il circuito femminile aveva bisogno.

Dei dieci precedenti tra le due sono cinque quelli disputati sulla terra battuta. La polacca ha perso contro Sabalenka su questa superficie solo a Madrid nel 2023 e nelle altre occasioni ha lasciato per strada in tutto un set.

Aryna Sabalenka: "Stavo per ritirarmi da Roma. Ora voglio conquistare il titolo"

"Sono super felice di aver raggiunto la mia prima finale a Roma. Penso di aver giocato davvero un ottimo tennis oggi. Sono contenta di aver vinto in due set contro una giocatrice come Danielle" , ha detto Sabalenka in conferenza stampa prima di rivelare un incredibile aneddoto.

"Dopo Madrid, non mi sentivo bene. Non sono stata bene e poi mi sono anche infortunata. Arrivare in finale è stata una sorpresa. Durante il match con Svitolina ho avuto un problema alla schiena e ho giocato con il dolore.

Sono molto orgogliosa di aver vinto in quelle condizioni. Stavo pensando di ritirarmi dal torneo. Fortunatamente ho avuto un giorno in più per recuperare. Sto facendo ancora tanti trattamenti e mi prendo sempre cura della parte bassa della schiena.

Le mie condizioni migliorano e siamo sulla strada giusta. Sto facendo il possibile per recuperare il più velocemente possibile ed essere pronta per Parigi. In questo momento mi sento benissimo e non ho dolori durante le partite" .

Sabalenka è poi tornata a parlare della finale di Madrid. "La sconfitta contro Swiatek mi ha fatto male, è stato davvero dura, soprattutto dopo aver avuto match point. Spero di poter vincere e conquistare il titolo a Roma. Se dovessi avere altri match point, li giocherei in maniera più aggressiva" .