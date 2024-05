Tommy Paul e il tifo per la Lazio: curioso siparietto su Ciro Immobile

Tommy Paul si è riscoperto terraiolo. Dopo il buon avvio di stagione, condito dalla finale di Delray Beach e la semifinale a Indian Wells, l’infortunio alla caviglia rimediato a Miami sembrava poter compromettere la sua stagione sulla terra battuta.

L’americano però ha dimostrato un ottimo feeling col rosso, e la semifinale ottenuta a Roma grazie alla vittoria ai quarti su Hubert Hurkacz ne è la testimonianza. In conferenza stampa lo statunitense ha analizzato la propria prova, rivelando poi alcuni simpatici aneddoti sulla sua nota simpatia per la Lazio.

Le parole di Tommy Paul

Paul si è imposto sul polacco dopo una battaglia di quasi tre ore col punteggio di 7-5 3-6 6-3. L’attuale numero 16 del mondo ha commentato così la sua prova: “È stata una partita da montagne russe, soprattutto nel terzo set.

Oggi non stavo servendo bene. Il mio servizio in kick saltava un po' Mi stavo affidando a quello. In risposta invece andava abbastanza bene”. L’americano è decisamente un altro giocatore sulla terra rispetto al passato.

“Si tratta di avere più esperienza sulla terra battuta. Ho fatto molte stagioni qui. Ho fatto un buon allenamento prima di venire qui. Mi sento più a mio agio di quanto non sia mai stato. Sono cresciuto giocando sulla terra battuta.

Ho giocato solo su quella, anche prima di giocare tornei su campi duri. La terra battuta verde, non quella buona (sorride). Insomma, mi ci trovo bene. Mi sto davvero divertendo in questo momento” ha dichiarato il 26enne. L’infortunio a Miami: dallo sconforto alla possibilità di allenarsi per il rosso.

“L'infortunio alla caviglia a Miami è stato davvero sfortunato. Pensavo di aver giocato il mio miglior tennis. Ma ho avuto molto tempo per prepararmi sulla terra battuta. È stato come ripartire da zero. Ho iniziato i miei allenamenti stando letteralmente su un piede solo, come farebbe chiunque quando si sta riprendendo da un infortunio alla caviglia.

Ogni giorno facevo un po' di più. Mi sono trovata davvero a mio agio sulla terra battuta” ha spiegato l’americano. Paul ha inoltre parlato per la sua passione per la Lazio. “Il mio giocatore preferito è Immobile.

Non so come lo diciate voi (sorride). Sono andato a vedere una partita domenica scorsa. È stata l'unica partita a cui sono stato. Mi è piaciuta molto. Sono diventato un tifoso grazie a Reilly Opelka. È stato lui a coinvolgermi.

Non so nemmeno come sia iniziata per lui. Credo che avesse un amico qui a Roma che amava la Lazio. Reilly in realtà si collega e guarda molte partite. Ho conosciuto un paio di persone coinvolte nell'organizzazione, ho imparato un po' di storia della squadra e delle squadre qui a Roma.

È stata una piccola cosa divertente per me” ha concluso il semifinalista, che si è detto disponibile a imparare qualcosa sulla storia dei biancocelesti.