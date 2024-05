"Mi sento come all'esercito": Simona Halep spiazza tutti

Simona Halep è stata una delle più grandi tenniste degli ultimi anni, una campionessa che ha vinto due titoli del Grande Slam e ha raggiunto tanti grandi risultati ma ha dovuto fare i conti anche con momenti difficili, come ad esempio i mesi di stop per la questione doping.

Fortunatamente si è risolto tutto per il meglio e Simona è tornata in campo recentemente, nello specifico in una recente intervista ai microfoni di Tennis.com. Ecco le sue parole nello specifico: "I problemi con Patrick Mouratoglou? Sono sicuramente consapevole che non è stato fatto alcun errore intenzionale, ho scelto lui perché ho sempre avuto grande fiducia nelle sue qualità e in tutto il team.

Il rientro in campo? Ho sentito molto amore a Miami al mio ritorno nel circuito, questa è la grande realtà. Durante il viaggio con mia madre le dicevo che ero nervosa ma fortunatamente le cose sono andate bene.

Anche gli addetti alla sicurezza, le altre tenniste e i coach, mi hanno accolto tutti con tanto affetto e apprezzamento. È stato fantastico comunque tornare, mi sono sentita sollevata e ora sono felice. È stata una bellissima esperienza, sono molto grato del tanto affetto".

Simona ha poi parlato anche di cosa ha fatto durante la pausa dal tennis e ha svelato un curioso retroscena, ecco le sue dichiarazioni: "In questi giorni mi sono sentita molto sollevata, sento una libertà che non apprezzo fino al giorno in cui è accaduto tutto questo.

Ho sempre avuto l'intenzione di migliorare e mi sono concentrata sul cercare di essere migliore e fare le cose come i migliori del tennis. Ovviamente ora sono passati gli anni, ho vinto titoli ma ho trovato piacere nel giocare sul campo da tennis.

Per prepararmi al meglio per giocare, seguo una determinata disciplina e mi sento come all'esercito, ma allo stesso tempo vado in piscina, dal parrucchiere e faccio le cose della gente normale. Rispetto al passato sto pensando molto a divertirmi, e sono contenta".