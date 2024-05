Wawrinka si interroga sul possibile ritiro di Andy Murray: "Non sono sicuro lo farà"

In tanti potrebbero dire addio al tennis al termine di questa stagione, o già nei prossimi mesi. Uno di questi è Andy Murray che ha in più riprese ribadito, sia alla stampa che sui social, la sua volontà di appendere la racchetta al chiodo.

Secondo Stanislas Wawrinka, interpellato da Express, il tennista britannico avrebbe rilasciato queste dichiarazioni in un momento di foga, o poca lucidità, e presto potrebbe cambiare idea: "È normale che ci vengano rivolte queste domande.

Per quanto riguarda lui, non sono sicuro che si fermerà quest'estate. Penso che abbia fatto l'annuncio nella foga del momento dopo aver perso una partita, ma non sono sicuro che si fermerà quest'estate. Penso che sia perché è appassionato del gioco e ha sentimenti contrastanti a seconda del risultato.

Non è facile gestire le emozioni. Ma credo che finché avrà passione e si sentirà competitivo, continuerà", ha dichiarato.

Le parole al miele di Rafa Nadal

A spendere parole di stima nei confronti dell’ex numero uno scozzese è stato anche Rafael Nadal: “Ci conosciamo da quando eravamo piccoli, perché credo che lui sia più giovane di un anno.

Quando giocavamo con le nazionali - Spagna, Gran Bretagna - lui era in squadra con un anno in meno. Ci conosciamo molto bene. Siamo cresciuti insieme durante il tour, anche se lui è arrivato un po' più tardi di me.

Andy ha avuto una carriera straordinaria. Lui ha giocato molte finali. È stato un giocatore straordinario che probabilmente ha giocato in un momento difficile della storia del tennis, perché ha condiviso il tour nel momento migliore di Novak, Roger e me. A mio parere, è stato l'unico ad essere al nostro stesso livello in termini generali", ha concluso.