Panatta dà un consiglio a Jannik Sinner: "Non giocare al Roland Garros, è rischioso"

Un problema all’anca ha impedito a Jannik Sinner di partecipare agli Internazionali Bnl D’Italia e lo mette a serio rischio per il Roland Garros. L’azzurro ha disputato fin qui una stagione pazzesca, costellata dai successi agli Australian Open, Rotterdam e Miami.

I problemi fisici accusati tra Monte-Carlo e Madrid gli hanno impedito di potersi imporre anche sulla terra battuta. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la presenza a Parigi del numero due del mondo è al momento a forte rischio.

Il tennista già non era apparso molto convinto nella conferenza stampa post Roma ma ora c'è massima cautela. Sinner avrebbe riportato una forte infiammazione di origine traumatica all'anca e va gestita nel migliore dei modi per evitare che si cronicizzi e che metta a rischio il futuro.

In attesa del verdetto per l’Open francese Jannik ora è fermo e sta lavorando allo J-Medical di Torino per recuperare la migliore condizione.

Panatta sulla partecipazione di Sinner a Roland Garros

Adriano Panatta pensa che rischiare di compromettere il resto della stagione, se non l’intera carriera, per giocare lo slam parigino non sarebbe una scelta oculata: “Sinner non lo fa il Roland Garros, è troppo rischioso, se rimani fermo 15 giorni senza allenarti non puoi andare a un torneo faticoso come uno Slam.

Poi deciderà lui con il suo manager”, ha detto ai microfoni di Rainews24. A fine settimana Jannik lascerà lascerà probabilmente Torino e prenderà una decisione insieme al suo staff ma al momento la sua presenza a Parigi è più in dubbio che mai.

In caso di no Sinner tornerebbe in campo per la stagione sull'erba direttamente ad Halle, torneo in scena il prossimo 17 Giugno.