L'incredibile pronostico di Roddick su Iga Swiatek e Aryna Sabalenka

Il tennis maschile vive uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. I Big Three sono ormai un lontano ricordo, Federer ha salutato anni fa e per Nadal siamo alle ultime battute, il numero uno al mondo Novak Djokovic vive invece uno dei momenti più difficili della sua carriera.

La NextGen stenta a decollare o meglio i principali esponenti di questo periodo storico, ovvero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sono alle prese con preoccupanti infortuni. Da qui ritroviamo un tabellone a Roma con tante sorprese, forse troppe e non tutti i tifosi hanno gradito.

Chi invece vive un gran momento è il tennis femminile, assoluto protagonista con rivalità straordinarie. Già a Madrid abbiamo visto una finale straordinaria tra la numero uno al mondo e la numero due, finita al fotofinish.

Iga Swiatek ha battuto Aryna Sabalenka ed ha trionfato per la prima volta in quel torneo, ora è pronta a riprendersi lo scettro a Roma e sogna di proseguire. Aryna Sabalenka non ha alcuna intenzione di mollare e in molti sognano un rematch rispetto alla capitale iberica.

Loro ma non solo, il tennis femminile ha altre protagoniste come Coco Gauff ed Elena Rybakina, campionessa in carica a Roma e costretta al ritiro prima del torneo. Le donne si stanno pian piano prendendo una bella rivincita rispetto ai colleghi uomini.

L'ex numero uno al mondo Andy Roddick ha parlato della Swiatek e della Sabalenka ed ha avuto bellissime parole per entrambe. Ecco alcune dichiarazioni nel corso del suo noto Podcast 'Served with Andy Roddick' L'ex campione ha spiegato: "Iga Swiatek ha vinto quattro Slam e già 9 titoli Masters 1000, ha 20 titoli e parliamo di una tennista giovanissima.

100 settimane in testa al ranking e credo che al momento sia sulla buona strada per diventare una delle migliori giocatrici di tutti i tempi". Non solo Swiatek ma grandi elogi anche per Aryna Sabalenka che ha vinto meno ma che è apparsa in netta crescita: "Aryna ha vinto due Slam, è stata numero uno al mondo e credo che ormai sia già nella Hall of Fame del tennis femminile. Lei è fantastica, già è tra le migliori".