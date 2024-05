Alexandre Muller non solo tennis: "Ecco come uso OnlyFans"

Alexandre Muller ha ottenuto la vittoria più importante della sua carriera al Masters 1000 di Roma. Il bilancio del tennista francese contro i top 10 registrava un netto 0-5, 0-8 includendo anche i top 20, ma agli Internazionali BNL d'Italia è arrivato il successo tanto desiderato ai danni del numero sei del mondo Andrey Rublev, reduce dal trionfo al Mutua Madrid Open.

Muller si è imposto in rimonta esprimendo un ottimo livello di gioco nel secondo e nel terzo parziale.

Muller: "Ho avuto bisogno di battere un top 10 per parlare di OnlyFans"

Per Muller non esiste solo il tennis. Il francese ha infatti aperto un profilo OnlyFans dove condivide i suoi contenuti preferiti con i fan e le persone che decidono di seguirlo.

Ha paralto proprio di questo ai microfoni di Sky Sport. "OnlyFans è un social media come un altro. Metto post che riguardano il tennis e la mia vita. Non pubblico nulla di erotico, come invece le persone si aspetterebbero.

Parlo soltanto di tennis. Tutti conoscono OnlyFans come un sito internet a tema erotico, ma per me non è così. Mi è stato detto che non potevo più avere il logo di OnlyFans sulla maglietta, quindi avevo bisogno di qualcosa che mi aiutasse a pubblicizzare il mio nuovo sponsor.

Ho avuto bisogno di sconfiggere un top 10 per avere la possibilità di parlare di OnlyFans. Seguitemi sul mio canale e vi spiegherò come funziona tutto questo” . Nel suo primo ottavo di finale in un evento Masters 1000, Muller dovrà fare i conti con Nicolas Jarry.

Il cileno ha eliminato ben due italiani lungo il percorso che lo ha portato a giocarsi la possibilità di spingersi fino ai quarti. Jarry ha sconfitto prima Matteo Arnaldi e poi quello che era l'ultimo azzurro in gara, ovvero Stefano Napolitano.