Iga Swiatek pronta per una nuova sfida con Madison Keys: "Con lei non è mai facile"

La numero 1 del mondo Iga Swiatek e testa di serie numero 1 del torneo di Roma continua la sua marcia vincente e dopo avere conquistato il torneo Wta 1000 di Madrid ora è nei quarti di finale di Roma. Eliminata la tedesca Angelique Kerber col punteggio di 7-5 6-3 ora ci sarà nuovamente la sfida contro Madison Keys che è stata la sua avversaria in semifinale al torneo nella capitale spagnola.

"Non è stata una partita facile - ha detto Swiatek in conferenza stampa dopo aver sconfitto la giocatrice tedesca - ma sono contenta di come ho giocato nei momenti importanti con la concentrazione necessaria per arrivare a strapparle il servizio.

Questo è ciò che ha fatto la differenza nella partita. Onestamente cerco sempre di concentrarmi dall'inizio alla fine, di essere sempre al 100%, ma a volte non è facile con il pubblico e tutto ciò che ti circonda in campo.

Il mio obiettivo è rimanere costante per tutta la partita. Lavoro molto duramente per controllare tutti questi pensieri e apparire il più naturale possibile in campo". "Sono sicura di aver fatto qualche errore di troppo – ha proseguito la tennista polacca - ma contro questo tipo di avversari bisogna adattarsi.

Forse avere davanti a me una giocatrice mancina ha influito parecchio. Devi solo lavorare per gestirlo nel miglior modo possibile, quindi mi sono concentrata su quello".

Iga Swiatek sfiderà a pochi giorni di distanza dalla partita di Madrid Madison Keys

Ora il tabellone di Roma ripropone, come a Madrid, Madison Keys sulla strada della numero 1 del mondo: "Voglio solo mantenere il mio ritmo e rimanere concentrata.

Giocare contro Madison non è mai facile. Fisicamente mi sento bene, ho avuto un paio di giorni liberi da quando abbiamo finito a Madrid, ma mi è bastato per ripartire, quindi fisicamente non ho problemi. Ora ci sono partite da giocare in fila, è sempre così in questi tornei e mi abituerò".