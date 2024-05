Binaghi recrimina: "Giorgi numero uno, se avesse avuto lo staff di Jannik Sinner"

Camila Giorgi è stata al centro dell’attenzione mediatica nell'ultima settimana. Dal ritiro dal tennis giocato, ai problemi con il fisco, che l’avrebbero portata a far perdere le tracce rifugiandosi in Usa.

L’azzurra successivamente ha chiarito tutto tramite un post su Instagram. “Chiedo cortesemente per informazioni veritiere di seguire la mia pagina Instagram, perché finora stanno uscendo solo articoli FAKE.

Ai miei adorati fan. Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi”, confermando quindi quanto anticipato dall'ITIA, l'agenzia internazionale , che lo scorso 7 maggio pubblicò la lista ufficiale dei ritirati, inserendo anche la marchigiana.

Binaghi: "Giorgi sarebbe potuta diventare numero uno"

Si è esposto sull’argomento anche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel : "Noi non siamo parte lesa, noi siamo esterni. Poi è ovvio che è un dispiacere immenso per uno dei più grandi talenti del tennis italiano femminile.

Lei aveva le possibilità di raggiungere risultati sportivi superiori a quelli, comunque ottimi, conseguiti. Aveva un talento dieci volte superiore e l'amarezza c'è sempre stata in tutta la carriera della Giorgi.

Con lo staff di Sinner magari sarebbe stata la n.1 e non la n. 30. Se si vuole arrivare al più alto livello possibile, un talento come la Giorgi sarebbe dovuta essere circondata dei migliori specialisti a livello mondiale e questo con Camila non è successo.

Noi ci abbiamo provato a compenetrare questa barriera e in parte è una nostra mezza sconfitta non essere riusciti a completare, non sostituire, il suo team”, ha spiegato il boss della FITP, secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport.