Elina Svitolina: "Ogni volta che scendo in campo mi sento un soldato"

Un triste, doloroso silenzio sportivo. Continua il gelo nel circuito femminile tra le tenniste ucraine e quelle russe, frutto della terribile situazione bellica tra i due stati. Sono ormai due anni, dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin, che le sfide tra le atlete di questi Paesi terminano senza il solito saluto di rito, a testimonianza del fatto che sport e politica non possono separarsi.

Tra le capofila di questa tensione c’è sicuramente l’ucraina Elina Svitolina, che dal primo momento ha condannato l’invasione russa e sottolineato come il problema non possa essere ignorato dal circuito.

La 29enne di Odessa, che a Roma ha affrontato e battuto la Russa Anna Kalinskaya, ha spiegato a più riprese le ragioni per cui preferisce non ricambiare il saluto a fine partita.

Le parole di Elina Svitolina

Dopo la vittoria sulla russa Kalinskaya, la tennista ucraina ha salutato e ringraziato il pubblico romano, chiarendo poi il motivo del suo freddo atteggiamento nei confronti dell’avversaria.

“Per me è molto triste e frustrante che le persone non lo capiscano. È una cosa ovvia non stringere la mano quando ho così tanti amici in prima linea che combattono per l’Ucraina. Riesci a immaginarli mentre mi guardano competere e mi vedono stringere la mano come se niente fosse? La gente deve capire che a volte non si può separare la politica dallo sport.

Rappresentano il loro paese e io rappresento il mio davanti al mondo. In questo senso la mia posizione deve essere chiara” ha dichiarato Svitolina. Frasi che si aggiungono alle forti dichiarazioni rilasciate tempo fa al Daily Mail.

“Ogni volta che gioco penso a chi combatte, in campo mi sento un soldato, è la mia guerra”. Un altro capitolo di una triste situazione destinata a durare fin quando non si arriverà a una pace a cui tutti auspicano.