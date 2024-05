Andy Roddick sorprende tutti: "Lotto con un tumore da quando ho smesso di giocare"

La rivelazione è di quelle shock. Andy Roddick ha svelato di soffrire ormai da diversi anni di alcune forme di tumore alla pelle. L’ex numero uno al mondo ha parlato in maniera del tutto inedita di questo delicato argomento al suo podcast “Served with Andy Roddick”.

L’americano ha scoperto i primi sintomi nel 2012, poco dopo essersi ritirato dal tennis: “Ho dovuto affrontare diversi tipi di cancro alla pelle da quando ho smesso di giocare. Cinque o sei anni fa mi è stato asportato un tumore a cellule squamose dal labbro”, ha spiegato.

Un racconto che Andy non aveva mai toccato prima: “Non ne avevo mai parlato. Stamattina, per esempio, mi sono fatto un trattamento laser al viso ed è per questo che mi vedete così su YouTube, come se fossi arrabbiato.

Tutta questa faccenda è pesante. Dovrò fare un lavoro di prevenzione per il resto della mia vita”. Roddick ha un consiglio per prevenire questo brutto male: “Quello che dovete fare è usare la protezione solare.

Mettete la protezione solare ai vostri figli. Soprattutto se giocano a tennis".

La frecciatina a Jannik Sinner

Sempre nel corso della sua trasmissione il tennista statunitense ha poi parlato di tennis giocato, soffermandosi sulle problematiche fisiche che sta affrontando Jannik Sinner, assente a Roma per un infortunio all’anca: “C'è molto stress nel tennis moderno, il fatto che un tennista come Sinner decida di fare un allenamento completo in palestra durante un torneo cosi importante dà da pensare.

Se stai giocando fare allenamenti così continuamente durante il torneo è eccessivo, non si dovrebbero fare entrambe le cose", ha concluso.