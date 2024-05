Napolitano: "Non è una seconda carriera. Quello che ho vissuto è stato necessario"

Dal nostro inviato - Nella mente di Stefano Napolitano non esiste nessuna seconda carriera, ma solo un percorso che continua tra alti e bassi nel segno della passione per uno sport che ama. Il tennista italiano si è arreso al terzo set a Nicolas Jarry e non è riuscito a conquistare gli ottavi di finale al Masters 1000 di Roma.

Lo sguardo, però, è proiettato a un futuro tutto da costruire sfruttando le solide fondamente costruite negli ultimi mesi; mesi che lo hanno portato fino alla 125esima posizione del ranking mondiale.

Stefano Napolitano: "Non è una seconda carriera, ma un continuo"

“Alla fine sono venuto per competere.

Ero un pochettino deluso perché la partita era vicina. Ho avuto occasioni nel terzo set per poterla far girare dalla mia parte, ma ho pagato a caro prezzo pochi punti giocati in maniera conservativa. Percepire il match così vicino e poi perderlo… Non ho espresso il mio miglior livello in generale, ma un buon livello questa settimana.

Ho capito di poter essere competitivo anche quando non sono al 110% . C’è un po’ di delusione, ma guardando il contesto da lontano è una buona settimana" , ha detto Napolitano in conferenza stampa prima di soffermarsi sul costante supporto del pubblico italiano.

"L’affetto che ho ricevuto in questi giorni - hanno cantano il mio nome - è qualcosa di speciale. Non è normale per me, c’è una spesa emotiva grande. Anche giocare su un Pietrangeli pieno non è normale.

Oggi ho fatto un po' di fatica a trovare le misure della Grand Stand Arena, ma succede nell’arco di un torneo. La partita è andata così, devo analizzare cosa devo fare meglio per continuare a progredire.

Da oggi continua il lavoro, questa settimana è un piccolo segmento di tanti altri segmenti. Tutto quello che arriva è grazie allo sforzo quotidiano. So che devo continuare a lavorare per giocare a questi livelli.

È un percorso. Prendo tante cose buone da questa settimana e vado avanti" . Sulle qualificazioni del Roland Garros ha infine spiegato: "Quello che conta è quanto arriverò preparato a poter sostenere quell’ambiente.

Spero che il percorso sia lungo e questo richiede avere forza mentale e fisica con una qualità tecnica che possa permettermi di vincere le partite. Per potersi qualificare nel main draw a Parigi bisogna giocare molto bene.

L’entusiasmo c’è. Amo questo sport e mi piace fare quello che faccio. Senza questa passione e ossessione verso il miglioramento sarebbe difficile portare avanti il percorso. Non è una seconda carriera, ma un continuo.

Tutto quello che ho vissuto è stato necessario: i momenti belli e quelli brutti. Questo è il mio percorso e se voglio giocare a un certo livello devo trovare il modo per continuare a migliorare” .