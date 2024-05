Camila Giorgi, i legali tornano a parlare: "Il fisco non c'entra, voleva altro"

Il curioso caso di Camila Giorgi, un mistero ancora irrisolto. Emergono evoluzioni importanti riguardo alla scomparsa della tennista italiana, di cui non si conoscono ancora le reali motivazioni per le quali abbia dato l’addio al tennis senza nessun preavviso, con la decisione comunicata direttamente all’ITIA, l'organizzazione responsabile della salvaguardia dell'integrità del tennis professionistico in tutto il mondo.

I legali della 32enne italiana, Federico Marini e Cristian Carmelo, hanno spiegato che la sua “fuga” dall’Italia sia dovuta a ragioni che non riguardano con la vicenda legata agli accertamenti della GdF sui problemi col fisco dell’ex giocatrice azzurra.

Negli ultimi gorni però l'Agenzia delle Entrate ha presentato un atto di pignoramento verso terzi alla Federazione Italiana Tennis e Padel: Giorgi dovrebbe 464mila euro al fisco per tasse non pagate. In una notizia riportata dall’Ansa, gli avvocati della Giorgi hanno spiegato le ragioni della sua scomparsa.

Le parole degli avvocati della Giorgi

In una nota, i due legali hanno dichiarato: “Riguardo all'allontanamento dalla residenza di Calenzano, si è trattato di un allontanamento temporaneo dovuto ad una divergenza di vedute all'interno della famiglia, e alla volontà di prendersi una pausa di riflessione per decidere come impostare la propria vita dopo l'abbandono dell'attività agonistica.

Nessuna intenzione di sottarsi agli accertamenti o alle responsabilità, anzi vi è sempre stata massima trasparenza e collaborazione quando richiesta" Gli avvocati della maceratese hanno aggiunto: "Si tratta in realtà di una decisione maturata da diversi mesi, fin da dopo il Covid Camila stava pensando di rallentare progressivamente, aveva difficoltà a reggere lo stress dell'attività agonistica”.

Marini e Carmelo hanno infine concluso: "In ogni caso prossimamente Camila rientrerà in Italia e potrà dare tutte le spiegazioni necessarie, anche tramite i propri legali, nelle competenti sedi".