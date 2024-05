Tartarini difende Lorenzo Musetti: "Si esagera, per alcuni è un giocatore finito"

Il 2024 ha visto finora una grande crescita da parte del tennis italiano, Jannik Sinner ma anche tanti giovani in rampa di lancio. Chi invece vive una stagione difficile è il tennista italiano Lorenzo Musetti, autore finora di un'annata complicata tra infortuni e brutte partite.

Anche a Roma l'azzurro è stato costretto al ritiro durante il match contro il francese Altman, ha perso il primo set e poi si è ritirato subito dopo. Per Musetti non è facile e l'azzurro è ad un passo dall'uscire dalla Top 30, sarà importante vederlo all'opera al Roland Garros, ultimo grande torneo su terra battuta.

Simone Tartarini, storico coach del talento azzurro, ha parlato di questo momento difficile e ha commentato il tutto ai microfoni di Supertennis, ecco le sue parole: "Quando Lorenzo non gioca bene la prima cosa che fa è provare ad allontanarsi dal campo giocando in difesa d pensando di essere nella sua zona di comfort.

Nel tennis di oggi però è impossibile giocare due metri lontano dal campo, diventa un perdente così. Lo sa benissimo ma non è semplice, purtroppo 1+1 non fa sempre due". Parlando di questione ranking Tartarini spiega: "Lorenzo è esposto a tantissime critiche perché il suo talento implica a pensare che debba essere un Top 3.

Ma non è così scontato, ha le capacità per farlo ma non e semplice. Ha concluso il 2024 da numero 27 e avete parlato di annata fallimentare. Lorenzo non dà peso a queste cose ma vedo che per alcuni è un giocatore finito, mi dispiace davvero".

Tartarini ha poi proseguito: "Musetti ha un rovescio Old Style e fa fatica talvolta a giocare in diagonale, è difficile reggere gli scambi con le velocità attuali e lui è molto più incisivo con il rovescio lungolinea che è il suo colpo migliore".