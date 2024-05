Nicola Pietrangeli ha un pensiero per Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Rafael Nadal

Nicola Pietrangeli ha rilasciato una lunga intervista ad Avvenire in questi giorni durante il torneo Atp Masters 1000 di Roma. Tanti i temi trattati dall'ex tennista italiano, ovviamente da Jannik Sinner, a Matteo Berrettini fino ad arrivare alla situazione generale del tennis italiano in ottica Coppa Davis.

Si parte dall'assenza di Jannik Sinner a Roma: "Dispiace che abbia dovuto rinunciare proprio a Roma - analizza Pietrangeli -. Ma l’anca è pericolosa, deve stare molto attento. Questi sacrifici vanno fatti per ritornare più forte di prima".

Non ritiene un errore l'essere andato a Madrid: "Evidentemente se la sentiva di giocare, poi si è accorto che qualcosa non andava e si è fermato. Ha una grande squadra che lo segue e non credo che sia giusto immischiarsi".

Il tennis è decisamente cambiato dai tempi di Nicola Pietrangeli: "Prima eri un talento che diventava anche un po’ atleta. Adesso se non sei atleta, non puoi neanche entrare in campo".

Nicola Pietrangeli sulla Coppa Davis: "Se Berrettini rientra anche solo all'80% non ce n'è più per nessuno"

Il discorso si sposta anche in ottica Coppa Davis: "A settembre dello scorso anno, ricorda Pietrangeli, in un'intervista affermai che l’Italia poteva vincere la Davis.

E così è avvenuto. Se Matteo Berrettini rientra anche solo all’80% secondo me non ce n’è più per nessuno. E per diverso tempo. Perché non vedo un’altra squadra forte come quella italiana.

Con Sinner e Berrettini - e adesso abbiamo anche un ottimo doppio come quello formato da Bolelli e Vavassori - diventerà noioso vincere la Coppa Davis. Faccio molto tifo per Bolelli-Vavassori e spero che possano riportare la gente a vedere il doppio, che è spettacolare e divertente".

Si parla tanto infine di Rafael Nadal e del suo possibile ritiro: "Io non capisco chi dice che dovrebbe mollare – spiega Pietrangeli ad Avvenire - Se si diverte ancora, giochi pure. Le sconfitte non macchieranno tutto ciò che ha fatto prima. Nadal rimarrà Nadal, per sempre".