Dal nostro inviato - Novak Djokovic non ha giocato una delle migliori partite, ma per Alejandro Tabilo è stato forse il giorno più bello della sua carriera. Il nativo di non si è lasciato mai condizionare dal punteggio e dalle emozioni che un match come questo trasporta nella mente di chi non è abituato a determinati palcoscenici.

Tabilo ha pensato solo a sé stesso e ha continuato a martellare con il servizio fermandosi solo quando ha capito di aver sconfitto la leggenda serba. Una vittoria tanto prestigiosa quanto importante, perché è diventato il primo cileno a battere il numero uno del mondo da Fernando Gonzalez, che superò Roger Federer alle ATP Finals 2007.

Alejandro Tabilo dopo la vittoria contro Novak Djokovic: "Non posso crederci"

"In questo momento sto solo cercando di crederci un po' Sto parlando con la mia famiglia, la mia ragazza, tutti i miei amici in Cile in questo momento.

Non posso crederci. Sto ancora cercando di elaborare. È stato incredibile. Essere in grado di battere Djokovic, il numero uno del mondo, è surreale. Devo continuare a lavorare e cercare di sfruttare questo momento e questa fiducia per terminare la stagione al top" , ha raccontato Tabilo in conferenza stampa.

"Il mio team, dopo la partita, mi ha chiesto: 'Quando hai capito che avresti potuto vincere? ' . Sinceramente non mi è mai venuto in mente. Alla fine del primo set ero felice, stavo esprimendo un incredibile livello di gioco.

Volevo solo continuare su questa strada. Con Novak è sempre dura dal punto di vista fisico. Ho provato a pensare punto dopo punto, senza soffermarmi sul punteggio. Questo mi ha aiutato a rilassarmi" . L'avversario che dovrà affrontare agli ottavi di finale è Karen Khachanov.