Francesco Passaro fuori a testa alta: "Match point? Non ho niente da recriminare"

Dal nostro inviato - Non poteva che trovare il suo epilogo con un tie-break decisivo il percorso di Francesco Passaro agli Internazionali BNL d'Italia. Il tennista di Perugia, questa volta, non è riuscito a cavarsela nella fase più calda della partita e ha sprecato un match point - ne aveva annullati tre ad Arthur Rinderknech al primo turno - nel tie-break del secondo parziale contro Nuno Borges, quando ha perso il controllo del dritto nel momento meno opportuno dello scambio.

A prescindere dal risultato odierno, Passaro non può che guardare con ottimismo al suo futuro e trarre tanti benefici della settimana vissuta a Roma.

Le dichiarazioni di Francesco Passaro dopo la sconfitta contro Borges

"Non era facile sia a livello fisico che mentale, vengo da partite dure.

Sono felice di come ho affrontato e gestito i momenti difficili dell'incontro, anche i tie-break. Match point sprecato? Non ho niente da recriminare, eccetto i doppi falli in quello decisivo. Tutto gira, bisogna lottare e crederci sempre, sono contento non solo del torneo in generale ma anche della partita di oggi" , ha detto Passaro in conferenza stampa.

"Ero un po' stanco nel finale, era la quinta partita per me, tutte molte lottate. La fatica e la stanchezza c'erano però devo riconoscere che lui è stato più aggressivo. Dopo il 3 pari nel tie-break ho commesso due doppi falli, lui è più abituato a giocare questo tipo di partite.

Dovrò lavorare e cercare di essere più aggressivo” . Grazie al terzo turno raggiunto a Roma, Passaro guadagnerà almeno 54 posizioni portandosi fino alla 186esima casella del ranking mondiale. Una boccata di ossigeno che proverà a sfruttare per continuare a crescere dopo un periodo non troppo fortunato.