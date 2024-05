Stefanos Tsitsipas sorprende: "La negatività mi ha colpito durante il match"

Il tennista greco Stefanos Tsitsipas è ormai uno dei principali favoriti per il Masters 1000 di Roma. Tanti forfait, rinunce dell'ultim'ora e un torneo con diverse eliminazioni di lusso, eppure Stefanos ha faticato all'esordio, ha vinto in rimonta dopo una vera e propria battaglia contro il tedesco Jan-Lennard Struff.

Nel corso del match Tsitsipas è apparso più volte nervoso, frustrato per alcuni colpi che non riusciva a ottenere. Nel post match il tennista greco ha parlato di questo e di molto altro, ecco le sue dichiarazioni: "Ho bisogno di tempo per elaborare quello che è successo in questa partita.

Non mi aspettavo assolutamente di completare una rimonta del genere perché per un set e mezzo ero praticamente perso in mezzo al campo. Non avevo mai provato quelle sensazioni prima su un campo da tennis, un'onda di negatività mi ha invaso e non mi ha permesso di giocare normalmente.

Ho dato tutto per ribaltare questa situazione e sono riuscito a superare una situazione che reputo estrema". Negli ultimi giorni Tsitsipas ha annunciato tra le altre cose (o meglio lo ha fatto l'ex compagna Paula Badosa) la fine della sua relazione con la tennista spagnola.

Visto la situazione con vari campioni infortuni e un Djokovic che non sembra essere quello degli anni passati Tsitsipas è uno dei grandi favoriti sia a Roma che successivamente a Parigi e il greco spiega: "Devo migliorare molto sotto la forza mentale, non posso lasciarmi sopraffare e deconcentrarmi come mi ha capirarp nell'ultimo match.

Devo giocare con continuità, è l'unico modo per competere con i migliori". Nel prossimo match Tsitsipas partirà favorito contro il britannico Cameron Norrie. Il circuito di tennis vede un periodo difficile a causa dei tanti tennisti alle prese con i problemi mentali a causa di un calendario fitto e pieno di impegni.