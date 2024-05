Tathiana Garbin su Camila Giorgi: "Un po' di preoccupazione c'è"

Dopo l'assordante silenzio, Camila Giorgi è tornata a parlare e ha commentato in maniera critica tutte le notizie circolate sulla sua situazione e vita privata confermando una sola cosa: la fine della sua carriera tennistica.

"Chiedo cortesemente per informazioni veritiere di seguire la mia pagina Instagram, perché finora stanno uscendo solo articoli FAKE. Ai miei adorati fan. Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica.

Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi" , ha scritto l'italiana sul proprio account Instagram. "Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l'ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future.

E' una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme. Con tanto affetto, Camila" .

Garbin sul caso Giorgi: "Un po' di preoccupazione c'è"

Tathiana Garbin, capitana della squadra italiana di Billie Jean King Cup, ha commentato il caso Giorgi all'agenzia di stampa ANSA.

"Mi dispiace perché anche io non sono riuscita a sentirla, un po' di preoccupazione c'è. L'ultima volta che ci siamo parlate era prima della Billie Jean King Cup e non mi ha dato disponibilità per venire a Siviglia con la squadra per un problema al piede" , ha detto Garbin.

"Mi auguro che stia bene, che non ci siano problemi e che abbia lasciato con serenità questo sport che gli ha dato tanto" .