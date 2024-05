Medvedev, l'episodio accaduto a Djokovic e il suo aneddoto: "Perdevo sangue"

Novak Djokovic si è presentato al Foro Italico indossando un cappellino e un ironico casco per chiudere con il sorriso una questione che ha fatto molto discutere. Attraverso una nuova prospettiva è stato provato che uno spettatore intento a chiedere l'autografo al campione serbo ha perso accidentalmente la borraccia dallo zaino e quest'ultima è purtroppo caduta sulla testa del belgradese.

Djokovic, dopo essere stato soccorso dallo staff medico, ha raggiunto l'albergo per riposarsi senza prendere parte alla conferenza stampa post-match.

Medvedev sullo sfortunato episodio che ha coinvolto Djokovic

Al termine della partita vinta contro Jack Draper, Medvedev ha commentato quanto avvenuto sul Campo Centrale a Djokovic raccontando un aneddoto simile e la sua storia.

"Ho visto quello che è successo a Djokovic. Difficile trovare un episodio personale. Prima delle qualificazioni di Wimbledon, dove ho perso contro Marcus Willis, avevamo un giorno libero che ho trascorso all'Aorangi Park.

Per entrare c'è una sorta di cella e devi leggermente abbassarti. Non ho prestato molta attenzione e ho colpito la parte alta della cella. A volte capita, non importa. Quando subisci un colpo alla testa porti subito le mani in quella zona perché provi dolore.

Guardo il mio braccio ed è pieno di sangue" , ha ricordato il russo. "Mi dico che devo andare in ospedale, punti di sutura ecc. Il giorno successivo ho perso la partita. Sentivo di aver giocato bene in realtà, ma Marcus ha vissuto davvero un bel cammino quell'anno.

Dopo la partita mi chiedevo: 'Ho perso perché ho battuto la testa, oppure no? ' . È una storia che nessuno sapeva. Non è nemmeno tanto brutta, ma la ricordo bene" . Medvedev tornerà in campo domani e se la vedrà con Hamad Medjedovic.