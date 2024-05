Camila Giorgi conferma le voci sul ritiro: "Grata per il vostro meraviglioso amore"

Se ne sono dette tante negli ultimi giorni sul suo conto. Parliamo di Camila Giorgi. Dal possibile ritiro dal tennis giocato, ai problemi con il fisco, che l’avrebbero portata a far perdere le tracce rifugiandosi in Usa.

Tutte falsità, o quasi. A dirlo è stata la diretta interessata, che a sorpresa, affidandosi ai suoi canali social, ha fatto sapere tutta la verità: “Chiedo cortesemente per informazioni veritiere di seguire la mia pagina Instagram, perchè finora stanno uscendo solo articoli FAKE".

Camila conferma le voci sul ritiro

Per poi soffermarsi sull’argomento caldo, quello del ritiro: “Ai miei adorati fan. Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni.

Conservo tutti i bellissimi ricordi”, confermando quindi quanto anticipato dall'ITIA, l'agenzia internazionale , che lo scorso 7 maggio pubblicò la lista ufficiale dei ritirati, inserendo anche la marchigiana.

“Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l'ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. E' una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme.

Con tanto affetto, Camila", ha poi concluso, anticipando che ci saranno altre occasioni per svelare i suoi piani futuri, dopo la fine dell'attività agonistica. La 32enne nativa di Macerata lascia dunque il tennis dopo aver messo in bacheca 4 titoli Wta.

Il più importante e prestigioso senza dubbio quello vinto a Montreal, nel 2021, battendo in finale Karolina Pliskova.