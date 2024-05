Medvedev non ha mai difeso un titolo: "Coincidenza sfortunata. Voglio sempre vincere"

Dal nostro inviato - È iniziata con una prestazione uttto sommato - considerando anche i problemi all'inguine occorsi a Madrid - positiva la difesa del titolo di Daniil Medvedev agli Internazionali BNL d'Italia. Il russo ha sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-4 Jack Draper e raggiunto Hamad Medjedovic al terzo turno del Masters 1000 di Roma.

Il nativo di Mosca vuole provare a sfatare un tabù che sta ormai diventando pesante, perché non è riuscito a difendere nessuno dei venti titoli conquistati in carriera.

Daniil Medvedev non ha mai difeso un titolo: "Coincidenza sfortunata"

"È molto strano.

Penserei che sia una coincidenza, una sequenza sfortunata. Non mi interessa quale torneo gioco, voglio vincere. Non importa se l'ho già vinto l'anno precedente o meno. Ogni torneo a cui gioco, voglio vincere. Spero davvero che una volta nella mia carriera possa vincere dove ho vinto l'anno prima.

Ora c’è la possibilità di farlo e ci proverò. Adesso mi piace di più giocare sulla terra battuta. Lo sporco è la cosa che odio veramente di questa superficie. Non mi piace. Gli spogliatoi sono sporchi, perché togliamo la terra dalle scarpe.

La macchina dopo aver giocato diventa sporca. Adesso, però, mi diverto molto di più in campo" , ha detto Medvedev in conferenza prima di analizzare il match con Draper. "Ho giocato per la prima volta contro di lui.

Non penso gli piaccia molto la terra battuta e ho provato a sfruttare questa cosa a mio vantaggio, perché so come ci si sente. Quando non ti piace una superficie, nei momenti difficili può essere davvero dura.