Dal nostro inviato - Quella di Stefano Napolitano non è stata una delle tante conferenze stampa che affollano un torneo giorno dopo giorno. Il tennista azzurro, per la prima volta al terzo turno di un Masters 1000 agli Internazionali BNL d'Italia, ha voluto raccontare la storia di un ragazzo come tanti che attraverso una serie di scelte sbagliate ed eventi sfortunati ha trovato la sua strada - ancora da percorrere lavorando duramente - all'età di 29 anni.

A chi gli ricorda il detto "meglio tardi che mai" , Napolitano risponde con lo sguardo serio per lanciare un messaggio di speranza a tutte quelle persone che sentono di non poter sostenere il passo di alcuni coetanei. Perché il mondo non è caratterizzato solo da coloro capaci di esprimere il loro talento sin da giovanissimi.

Napolitano: "Il mio messaggio di speranza ai ragazzi che non sono fenomeni a 18 anni"

"L'emozione è data dal contesto e c'era già prima della partita. È uscita in alcuni momenti. Non è una situazione facile e che vivo tutti i giorni.

Giocare su un campo del genere comporta un certo tipo di emozioni che impari a gestire solo quando ti ci ritrovi dentro. Meglio tardi che mai è un discorso che non mi fa impazzire in realtà, perché pensiamo sempre di dover rispettare certe scadenze e regole.

Se un ragazzo ha 23 anni e non è tra i top 100, non è forte. Ho avuto tante difficoltà in passato e ho sbagliato alcune scelte, poi ho cercato di prendere decisioni migliori" , ha raccontato Napolitano.

"Il mio percorso mi ha portato qui adesso. Ho 23 anni e se avessi dovuto rispettare regole e scadenze, avrei smesso qualche anno fa. È importante giocare le proprie carte al meglio, ho cercato di fare il meglio con quello che avevo a disposizione.

Vorrei dare anche un messaggio di speranza ai ragazzi che non sono fenomeni a 18 anni: ognuno fa il suo percorso. Ci sono delle pressioni e, quando sei giovane, ti aiutano solo se prendi le scelte giuste. Alla fine quello che conta è il lavoro.

Non mi sento il sopravvissuto della generazione Baldi, Quinzi ecc. Ho fatto il mio percorso e sono qui. Ho pensato di smettere? Ci sono delle cose materiali da affrontare. Se hai dolore e non hai la possibilità di competere ad alto livello, bisogna porsi delle domande.

Ho sempre avuto l'idea di non aver dato tutto. Quando torni a giocare i Futures, se non hai una famiglia con tanti soldi che può sostenerti non puoi permetterti un allenatore. Io ho fatto con quello che avevo cercando di tirare fuori tutto quello che ho.

Non sono nemmeno vicino al mio limite. Il mio sistema nel quotidiano è cambiato tanto. Presto attenzione alle piccole cose che possono renderti competitivo contro i giocatori più forti. Posso controllare solo quanto duramente lavoro e questo mi sta dando risultati migliori.

Devo ancora migliorare tanto. Essere stato fermo tanto tempo mi ha aiutato a ragionare su tante cose. È troppo facile dire che durante il periodo degli infortuni non lavoravo bene. Probabilmente lavoravo bene con delle persone molto capaci, ma non ero pronto a sostenere determinati contesti.

Per fortuna gli errori e l'esperienza aiutano. Magari perdi qualche anno, ma diventi una buona persona. Mio padre che fa tanto casino, mi diceva: 'Vorrei che mio figlio fosse una buona persona prima che un buon giocatore' . Ed è un percorso che sto facendo" .