Iga Swiatek: "È normale che l'attenzione sia rivolta a Rafa Nadal e Novak Djokovic"

La tennista polacca si è qualificata per gli ottavi degli Internazionali di Roma

“Ricordo di averlo visto giocare su Jean-Bouin nel Roland Garros 2017. È stato il mio primo Roland Garros. Ero piuttosto triste perché non avevo nessuno per cui tifare. L'ho visto allenarsi su Jean-Bouin. Ricordo che sembrava molto più grande rispetto alla diretta televisiva. L'ho solo guardato mentre si allenava. Volevo trarne qualcosa ”.

La strada è ancora lunga. Ovviamente è difficile vincere questi tornei, soprattutto quando non si ha il tempo di abituarsi alle condizioni. Vedremo come andrà” ha dichiarato la 22enne. Swiatek ha concluso raccontando il primo ricordo di Rafa Nadal.

Solo Safina e Serena Williams sono riuscite a conquistare nello stesso anno i titoli di Madrid e Roma. Obiettivo alla portata della polacca. “Vincere la prossima partita è nel mio radar. Come al solito, fare tutto passo dopo passo è il modo migliore per andare avanti .

Non è che io sia gelosa. È l'ultimo torneo di Rafa, non l'ultimo, ma forse l'ultimo a Roma. Capisco perché la gente si concentri su di lui. E Novak, ovviamente, è anche il G.O.A.T”. ha spiegato Swiatek.

Alla tennista numero uno del ranking Wta è stato chiesto se le dispiaccia che l’attenzione dei tifosi sia rivolta verso Djokovic e Nadal. “Penso che ci sia un po' di attenzione su di me, ma capisco perfettamente perché Rafa e Novak hanno una base di fan così grande .

Mi è bastato per riprendere il controllo . Penso che Yulia sia un'avversaria difficile perché cambia spesso il ritmo. È in grado di mischiare le cose. Ha un buon tocco. Penso che sia questo che la rende insidiosa”.

Questo il commento della polacca sulla partita contro la kazaka: “Credo che tutto dipenda dalla mia energia e dal mio stato in quel momento. Mi sono distratta un po' Sono tornata a giocare come avevo fatto nel primo set .

La 22enne di Varsavia si è guadagnata l’accesso agli ottavi di finale battendo la kazaka Putintseva col punteggio di 6-3 6-4, rimontando nel secondo parziale dall’1 a 4 per la sua avversaria. In conferenza stampa Swiatek ha parlato della sua prestazione, rivelando poi il suo primo ricordo di Rafa Nadal .

