Andrey Rublev rivela: "Ho passato due giorni in ospedale dopo Madrid"

In questi giorni sta andando in scena il Masters 1000 di Roma, torneo che - per un motivo o un altro - sta vedendo un numero incredibile di defezioni. Ritiri pre torneo come quello di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner o ritiri appena cominciato l'evento come ad esempio quello di Matteo Berrettini o Lorenzo Musetti, ritiratosi nella giornata di ieri dopo appena un set.

Una vera e propria ecatombe con i tennisti stremati a causa di un calendario fitto di impegni e che nelle prossime settimane sarà anche peggio. Il torneo di Roma precede il Roland Garros, i tornei sull'erba con in primis Wimbledon e poi le Olimpiadi, insomma un calendario davvero fittissimo.

Abbiamo visto forfait anche nel torneo femminile dove la campionessa uscente Elena Rybakina ha dato forfait a causa di una forte influenza. Chi sarà presente al torneo sarà il tennista russo Andrey Rublev, neo vincitore del Masters 1000 di Madrid.

Il tennista è apparso in ripresa dopo un inizio stagione difficile ma la sua presenza a Roma è stata in bilico sino alla fine. Nella conferenza stampa di presentazione prima dell'esordio Andrey Rublev ha rivelato: "Ora sto bene ma ho trascorso due giorni e mezzo all'ospedale dopo Madrid.

Ho avuto un ascesso alle tonsille. È stato pazzesco perché da un giorno all'altro mi sono svegliato con la gola gonfia e sentivo dolore. Non riuscivo a respire ed ingoiare, sentivo un restringimento della gola. Dopo la finale di Madrid sono stato peggio, già dalla mattina stavo male ma sono andato peggiorando pian piano".

Rublev ha proseguito: "Dopo la finale sono andato dal dottore e mi ha detto subito che non era una cosa lieve. Sono andato subito in ospedale perché la situazione poteva peggiorare ma fortunatamente sono stato meglio".

Ad aiutare Rublev sono stati i medici del Real Madrid, staff che il tennista ha esaltato particolarmente dopo il torneo madrileno. Il campione russo sarà oggi in campo per il suo debutto a Roma.