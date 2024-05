Dal nostro inviato - Ha dell'incredibile il percorso che sta vivendo Francesco Passaro agli Internazionali BNL d'Italia. Partito dalle qualificazioni - dove ha portato a casa un folle match contro Duje Ajdukovic per conquistare il main draw - il tennista di Perugia ha gettato il cuore oltre l'ostacolo nelle due partite vinte ai danni di Arthur Rinderknech e Tallon Griekspoor: entrambe decise al tie-break del terzo set.

Nel primo caso, Passaro - sotto di un set e di un break - ha cancellato due match point consecutivi al servizio e dato il via a una memorabile rimonta togliendosi la soddisfazione di annullarne un altro nel tie-break. Con Griekspoor, quando tutto sembrava spingere nella direzione opposta, l'italiano ha trovato ancora il modo di ribaltare la disputa e guadagnato l'accesso al terzo turno, dove affronterà Nuno Borges.

Francesco Passaro eroico: "Non ho parole per descrivere le emozioni che ho provato"

"Non ho parole per descrivere le emozioni che ho provato alla fine della partita. È stato un match non semplice, ero molto teso. Molte persone sono venute da Perugia con la mia famiglia.

Non era facile giocare in un contesto del genere. Sono stato bravo a rimanere incollato i primi game e a non farlo scappare dal punto di vista del punteggio. Poi sono riuscito a rientrare in partita e ho giocato un grandissimo tennis.

Il terzo set è stato una battaglia e al tie-break mi sono detto: 'Il destino vuole che io vinca 7-6 anche oggi' " ,ha commentato Passaro in conferenza stampa. "Sicuramente ogni partita giocata nelle qualificazioni è stata fondamentale per darmi tante consapevolezza e fiducia.

Mi sono lasciato trasportare dall'energia del pubblico, è davvero spettacolare giocare al Foro. Le persone ti supportano e non posso non dare il 200% . Sicuramente ho tanta consapevolezza nei miei mezzi. Non ho paura di affrontare i momenti difficili, li affronto con molta più positività.

Accetto le emozioni e questo mi rende la vita più semplice. Simile a Luciano Darderi? Siamo abbastanza simili, serviamo e ci giriamo bene sul dritto. Lui forse lotta ancora più di me. Io posso fare un passo avanti sotto questo punto di vista.

Sì, a Roma ho una buona occasione, però sono tutti giocatori forti. Il livello è alto, bisogna scendere in campo e dare il massimo. Spero che il pubblico posso aiutarmi nella prossima partita" .