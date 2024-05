La felicità di Luciano Darderi: "Ringrazio il tifo della gente. Zverev è fortissimo"

Luciano Darderi è il primo italiano ad approdare al terzo turno. In un torneo privo di due campioni come Jannik Sinner e Matteo Berrettini, è l’italo-argentino per ora a regalare le emozioni maggiori. Dopo aver superato al primo turno Denis Shapovalov, si è superato anche ieri battendo Mariano Navone in due set.

Prima volta per lui ai sedicesimi in un Masters 1000. Emozioni non da poco per un ragazzo che prima di questa stagione era poco conosciuto agli occhi dei meno esperti: “E' la prima volta che gioco al Foro, ma il tifo della gente si fa sentire molto e mi ha aiutato molto.

Oggi ho giocato su un campo diverso, il Grand Stand è un po' più piccolo e si sentiva di più. Penso che sia una cosa che aiuta tanto tutti gli italiani durante le partite tirate", ha dichiarato in conferenza stampa.

Al prossimo turno le cose si fanno ancora più complicate. Darderi incontrerà Alexander Zverev, specialista su questa superficie e già vincitore di questo torneo: “Un giocatore veramente forte, tra i primi 5 al mondo.

Però spero di fare una bella partita, non ho alcuna pressione e proverò a fare bene e a godermi il momento. Non ho mai giocato contro un top10, sarà la mia prima volta: spinge, tira forte, aspettiamo la partita perché non ho mai affrontato un giocatore così forte", ha aggiunto.

Un percorso di crescita iniziato l'anno scorso

Miglioramenti, evidenti quest’anno, che a sua detta sono iniziati già da tempo: "E' dall'anno scorso che ho iniziato a migliorare diverse cose, sia il fisico che la testa , già da agosto quando ho vinto Todi, poi il miglioramento è proseguito giorno dopo giorno, ho giocato ad un bel livello nei Challenger e sono continuato a crescere.

Dalla metà campo in su ci sono tante cose su cui sento di poter migliorare, a partire dal rovescio. Infine sulla posiibilità di giocare la Coppa Davis e le Olimpiadi: "Tengo molto a tutte e due le cose, sono importanti e spero di poterle giocare entrambe"; ha concluso.