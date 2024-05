Dal nostro inviato in mixed zone - Il pubblico di Roma ha sostenuto Grigor Dimitrov dal primo all'ultimo scambio. Il bulgaro ha apprezzato tantissimo il calore e l'affetto dei numerosi spettatori presenti quest'oggi al Foro Italico - nel suo caso sul Campo 12 - e ha sconfitto Yoshihito Nishioka con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e 37 minuti di gioco.

Al terzo turno degli Internaziionali BNL d'Italia non ci sarà la battaglia del rovescio a una mano con Lorenzo Musetti, perché l'azzurro si è ritirato all'inizio del secondo set con Terence Atmane per un virus intestinale.

Grigor Dimitrov: "Amo il pubblico italiano. Infortunio Jannik Sinner? È difficile"

"È stato un match difficile, avrei potuto fare meglio. Però è la prima volta che giocavo su questo campo e in queste condizioni.

Sono felice di aver chiuso in due set, ma posso fare meglio dal punto di vista del gioco. Ora ho un giorno libero per provare alcune cose in allenamento. Roma? Amo il pubblico, posso sentire la loro energia. È come essere a casa, anche oggi mi hanno supportato.

Amo giocare qui anche se non ho avuto i miei migliori risultati. So che se faccio le cose bene, posso avere le mie opportunità" , ha detto Dimitrov prima di descrivere le sensazione che un tennista prova quando trova Rafael Nadal dall'altra parte della rete sul rosso.

"Non è divertente. Come posso spiegarlo, non ti senti a tuo agio quando lo affronti sulla terra battuta. È difficile in generale per un tennista con il rovescio a una mano giocare contro di lui sulla terra. La direzione della palla è differente, devi muoverti di più." .

Sugli infortuni occorsi a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il 32enne ha spiegato: "Dobbiamo vincere per giocare tante partite. Penso che allungare alcuni tornei non sia la cosa più facile da sostenere per il nostro corpo.

Anche se abbiamo un giorno libero, dobbiamo comunque sfruttarlo per allenarci e prepararci. Non importa quanto tu sia forte mentalmente o fisicamente. Ci sono molti fattori di cui potrei parlare, è difficile. Abbiamo avuto molti ritiri negli ultimi tornei. Il tennis è duro e sta diventando sempre più impegnativo" .