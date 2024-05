Dominic Thiem conferma le voci, ecco quando si ritirerà: l'annuncio sui social

Un doloroso ma inevitabile addio. Si concluderà nel 2024, a soli 30 anni, la carriera tennistica di Dominic Thiem. L’indiscrezione trapelata nelle ultime settimane è diventata ufficiale, con il tennista austriaco che ha annunciato, con un video sui propri canali social, che quella corrente sarà la sua ultima stagione nel circuito.

“Ciao a tutti, devo darmi un messaggio importante, tanto triste quanto bello. La stagione 2024 sarà la mia ultima nel tennis, finirò la mia carriera al termine di quest’anno” ha spiegato l’ex numero tre del mondo.

Troppi i problemi al polso, che condizionano ormai da anni l’attuale numero 117 del mondo, mai tornato ai livelli di quei fantastici anni tra il 2019 e il 2020. “Ho riflettuto tanto prima di prendere questa decisione- ha continuato l’austriaco-.

Ho pensato al fantastico viaggio che ho vissuto nel circuito, pieno di successi, di trofei. Ma sono arrivato alla conclusione che questa decisione di concludere la mia carriera a fine stagione sia la scelta migliore per me”.

OFFICIAL: Dominic Thiem announces his retirement at the end of the season.



Very emotional video.



"I'm gonna finish my career at the end of this season (...) My wrist is not at the way it should be and how I want it. I was thinking about this decision for a very long time" pic.twitter.com/qAyuNkOm9A — José Morgado (@josemorgado) May 10, 2024