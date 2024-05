Dal nostro inviato - L'influenza e un virus intestinale hanno impedito a Lorenzo Musetti di terminare il match contro il qualificato Terence Atmane al secondo turno del Masters 1000 di Roma. Il tennista di Carrara ha provato a fare di tutto per darsi una possibilità, ma le energie erano così basse da non permettergli di trovare la giusta reazione.

Dopo aver perso il primo set, Musetti ha deciso di alzare bandiera bianca e, in conferenza stampa, ha spiegato i motivi che lo hanno costretto al dolorso forfait di fronte al pubblico di casa.

Lorenzo Musetti in conferenza: "Fa male.

Non riuscivo a respirare bene"

“Innanzitutto c'è molto dispiacere per oggi. Ci ho provato con tutte le mie forze, ma erano poche. Ho cancellato molti allenamenti perché sono stato in albergo a causa delle febbre e di un virus intestinale.

Il caldo e le condizioni non mi hanno aiutato. Non avevo energie ed ero molto debole. Ho cercato di accorciare gli scambi sin dall'inizio. Fa male, perché Roma è un torneo che per me vale tanto e venivo da una buona settimana in Sardegna" , ha detto Musetti.

"C’è molto rammarico per questo ritiro e per il modo in cui questa forma influenzale mi abbia improvvisamente colpito. Non so se vincere il primo set poteva influenzarmi in maniera positiva, perché avevo provavo una sensazione quasi di svenimento.

Facevo fatica a rifiatare tra un punto e l'altro. Sarebbe stato difficile andare avanti anche se avessi vinto il primo set. Però nel tennis non si sa mai... " . Il piano è quello di disputare il Challenger di Torino prima del Roland Garros.

"Programma? Sicuramente cercherò di prendermi tutto il tempo possibile per recuperare al meglio. Il prossimo impegno dovrebbe essere Torino, sono fiducioso e credo di potercela fare. Poi andrò a Parigi, non giocherò la settimana di Lione e Ginevra" .