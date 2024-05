Adriano Panatta: "Jannik Sinner è il mio opposto. Roma poteva essere il suo torneo"

Adriano Panatta ha scritto un articolo per il quotidiano "Il Corriere della Sera" condividendo alcuni meravigliosi ricordi legati alla sua prima partecipazione agli Internazionali d'Italia. Ricordi che vedono come protagonista lo storico Mario Belardinelli, che Panatta considera come un secondo papà.

"Gli Internazionali furono un regalo. E non è un modo di dire. I miei primi Belardinelli me li presentò proprio così, con una piccola cerimonia e un bel pacchetto fatto di parole, raccomandazioni e infinite esortazioni.

Quando alla fine me lo disse rimasi come intontito" , ha descirtto l'ex tennista italiano. "Non avevo ancora 18 anni, era il 1968 e papà Belarda aveva chiesto e ottenuto un posto nel tabellone per me. Me l’aveva tenuto nascosto, per farmi una sorpresa.

È un ricordo, niente più. Ma è mio e me lo tengo stretto" .

Panatta: "Sinner è il mio opposto. Roma poteva essere il suo torneo"

Panatta ha poi rivolto lo sguardo al futuro tracciando le differenze esistenti tra il tennis moderno e quello di un tempo soffermandosi in particolar modo su Jannik Sinner, il grande assente a Roma quest'anno.

"Il tennis di oggi è solo per grandi professionisti, anche tra i più giovani. Li ammiro, per certi aspetti. Come ammiro Sinner, che ritengo sia per carattere l’esatto opposto di ciò che ero io. Lo apprezzo perché lancia con disinvoltura dei messaggi importanti.

Dire ai ragazzi di oggi che tutto è possibile, a patto di studiare e accettare i sacrifici, lo rende quasi un rivoluzionario. Mi dispiace non ci sia in questa edizione. Poteva essere il suo torneo, e per me una nuova liberazione" , ha continuato Panatta.

"Vincerà presto, anche agli Internazionali, ne sono certo. E ha fatto bene a fermarsi, con l’anca non si scherza. Forse avrebbe fatto meglio a farlo prima, e saltare Madrid. Ma questi sono i discorsi del poi, che non servono a niente e a nessuno.

Do uno sguardo al tabellone e leggo tanti nomi di italiani. Si divideranno gli applausi destinati a Sinner. Sono in dodici, un plotone senza un capitano. A meno che qualcuno non voglia assumersi questo ruolo. Io ci spero. E tifo per loro" .