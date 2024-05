Fabio Fognini alza la voce, che stoccata agli organizzatori: "Questo campo lo odio"

La collocazione (per due volte consecutive) sul Grand Stand avrebbe portato inevitabilmente Fabio Fognini a criticare le scelte di programmazione da parte degli organizzatori. E così è stato. L'italiano, dopo la vittoria all'esordio degli Internazionali d'Italia contro Daniel Evans in tre set, ha alzato la voce: "Sono contento perché finalmente ho vinto su questo campo che tutti sanno che odio, nel vero senso della parola" è quanto ribadito a più riprese nell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport.

Il giocatore di Sanremo, già sfortunato per la pioggia di mercoledì che ha fatto rinviare la sua partita, non ha voluto alzare il polverone ma a fine match ha tenuto a rimarcare alcuni importanti aspetti: "Chi mi conosce sa che io sono giocatore che va molto a feeling, e questo secondo me a volte è sbagliato.

Io in 20 anni di Foro Italico ho giocato su questo campo, che oggettivamente non mi piace. Non so cosa dire, devo essere sincero. Ho sfatato il tabù l'anno scorso vincendo in doppio con Simone Bolelli e quest'anno ci sono riuscito anche in singolare.

Oggi (venerdì) ci rigioco e quindi non so cosa dire, è inutile. Non voglio fare polemica". L'azzurro ha poi concluso: "Voglio guardare con felicità a questa vittoria, perché all'età di quasi 37 anni per me vale tanto, specialmente in questo momento in cui non sono riuscito di nuovo a giocare con continuità sulla terra.

Era il mio obiettivo principale ma il corpo non mi ha lasciato fare le cose che volevo. Sia nel bene che nel male, io scendo in campo e lotto con quello che ho. Non mi piace nascondermi e questo penso sia sempre stato il mio motto durante tutta la carriera.

Adesso sono qui, voglio gioire di questo successo e recuperare le energie in vista di venerdì perché voglio disputare un'altra bella partita".

La polemica social

Su Instagram Fognini ha mostrato la sua contrarietà per giocare nuovamente sul Grand Stand, definendolo ironicamente "campo magico".

Ecco la storia che non è passata inosservata.