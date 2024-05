Francesco Passaro si emoziona e racconta tutto quello che ha vissuto sul Pietrangeli

Era sotto 7-6, 5-2 nel match contro Arthur Rinderknech: ha saputo resistere, annullare match point e rimontare fino al 6-5. Poi è stata la pioggia a fermarlo e a rinviare la fine della battaglia al giorno dopo. Sul Pietrangeli ha pareggiato il conto dei set e nel decisivo tie-break, dopo oltre tre ore di gioco, è riuscito a uscire vincitore per 9-7.

Emozioni indescrivibili per Francesco Passaro in questa edizione 2024 degli Internazionali d'Italia, in cui ha già vinto tre partite se si considerano le due di qualificazioni (tutte combattutissime). "Magari fossero così tutte le settimane: mi sto godendo ogni singolo punto e ogni singolo momento di questo bellissimo Master 1000.

E vivere quest'atmosfera per me è un qualcosa di incredibile" ha confessato in conferenza stampa l'azzurro, che sarà chiamato a un altro incontro complicato contro l'olandese Tallon Griekspoor. "È un torneo ricco di emozioni, una montagna russa continua, diciamo che sta andando bene.

Il pubblico è davvero caldo, il Pietrangeli è il mio campo preferito ed è stato un onore averci giocato e vinto una battaglia così" ha aggiunto il nativo di Perugia davanti ai media.

Le parole di Francesco Passaro in conferenza stampa

Il 23enne ha raccontato come abbia superato la notte: "Ho sognato su come battere nel primo game, cruciale per il prosieguo del match- Non è stato semplice, c'era molta tensione: sapevo che la partita poteva finire subito o durare di più, come è poi stato, e sono contento di come ho gestito le emozioni e il palcoscenico che si era creato.

Per me era una delle prime volte di fronte a tutto questo pubblico in un contesto così importante". Per Passaro "la vittoria mi può molta consapevolezza dei miei mezzi, che è la cosa che mi manca un po' di più.

Il mio team ha molta fiducia in me, sa cosa posso fare, mentre io prima di questo torneo non avevo chiaro fin dove potevo arrivare. E dovrà essere una consapevolezza da portare in campo in tutti gli allenamenti e nei prossimi tornei che non saranno al Foro Italico.

A livello mentale mi sento più maturo, ho ampliato il mio bagaglio di tattica: è stato un anno di esperienze, positive e negative, è stato importante, ho imparato tante piccole lezioni che oggi riverso in campo per essere più competitivo. Sto lavorando bene tutti i giorni e i risultati sono frutto di impegno e passione" ha concluso il tennista italiano.