Dal nostro inviato - Matteo Arnaldi ha avuto il merito di saper soffrire e ha portato a casa una partita pesantissima conquistando il secondo turno agli Internazionali BNL d'Italia. L'azzurro è stato bravo a non mollare anche quando il suo avversario - Harold Mayot - ha dimostrato di poter incidere con continuità da fondo campo.

In più di un'occasione, Arnaldi ha chiesto il supporto del pubblico; un pubblico che ha risposto presente e fatto il tifo per lui con passione. Abbiamo chiesto ad Arnaldi, in conferenza stampa, cosa rappresenti per un italiano il torneo di Roma.

Matteo Arnaldi: "Non stavo benissimo. Non avrei vinto senza il supporto del pubblico"

"Non stavo benissimo oggi, quindi il pubblico mi ha aiutato tanto e portato avanti. Gli devo tanto, perché non credo che avrei vinto senza di loro.

È sempre speciale per me giocare a Roma ed oggi lo è stato ancora di più. Non era tanto questione di tennis ma di salute. L'energia è stata bassa per tutta la partita, però sono stato bravo a gestire alcuni passaggi rispetto al mio avversario.

Era allergia. Non respiro benissimo e mi dà abbastanza fastidio. Sono contento di aver portato a casa questa partita, perché era una situazione nuova e non semplice. Spero di essere pronto per la prossima. Aver scoperto il nuovo rivale all'ultimo momento non ha cambiato molto: conoscono bene entrambi" , ha detto il giocatore di Sanremo.

"Ho giocato tante partite importanti e sto continuando a giocarle. Ho sfruttato la maggiore esperienza a mio favore per vincere. Challenger? Il livello è sempre stato molto alto, ho avuto la fortuna di far parte poco di quel Tour.

Negli ultimi due anni ho fatto grandi step che mi hanno permesso di arrivare dove sono ora. Sicuramente questa cosa mi ha avvantaggiato. Ora ci sono tanti giocatori forti, penso per esempio a Navone e Tabilo. È una cosa che si sta verificando ogni anno. Il livello aumenta e credo sia un bene per il tennis" .