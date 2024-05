Dal nostro inviato - Daniil Medvedev proverà a sfatare un incredibile tabù agli Internazionali BNL d'Italia. Il tennista russo ha aggiunto 20 trofei in bacheca nel corso della sua carriera, ma non è mai riuscito a difendere il titolo in nessuna di queste occasioni.

Una statistica anomala se si pensa al valore del giocatore in questione, ma con cui il nativo di Mosca deve fare i conti. Medvedev ha spiegato che ha subito solo un lieve infortunio a Madrid - si è ritirato ai quarti di finale durante il match con Jiri Lehecka per un problema all'inguine - e rivelato di essere pronto per competere a Roma.

Dalle condizioni fisiche dopo Madrid a Djokovic e Nadal: le parole di Medvedev

"Sto bene. Si è trattato di un infortunio lieve. Mi sono allenato con il mio sparring partner dopo Madrid per controllare i movimenti. Sono pronto per giocare.

Non ci sono rischi che la situazione peggiori. Infortuni sulla terra battuta? In generale sono delle coincidenze. Nella mia vita ho più possibilità di farmi male per il mio stile, perché ho giocato molto sul cemento quando ero più giovane.

Sulla terra devi scivolare, difendere e per il mio corpo è peggio. Per tutti è diverso però. La mia prospettiva sulla terra battuta è cambiata, sto giocando bene su questa superficie" , ha detto Medvedev in conferenza stampa.

"Ero curioso di capire dove sarei potuto arrivare a Madrid, perché stavo giocando bene. Sentivo di avere una chance. Ora sono consapevole di poter ottenere buoni risultati sulla terra. Difendere tanti punti? Forse dovrei mettermi più pressione, perché normalmente non lo faccio( ride, ndr) .

Non ho mai difeso un titolo, quindi dovrei dire che sento la pressione( ride, ndr) . Un nuovo anno è un nuovo anno, continuerai a perdere punti. Sono felice di essere secondo nella Race. Se continuo a giocare così, alla fine della stagione potrei diventare il numero due.

Non sento la pressione" . Il russo ha poi parlato del valore di Novak Djokovic sulla terra battuta; un valore che viene spesso sottovalutato considerando i numeri di Rafael Nadal sul rosso. "Quando giochi nella stessa generazione di Rafa - che ha vinto 14 volte il Roland Garros - è difficile trovare qualcuno che si avvicini alla sua eredità sulla terra battuta.

Ma Novak è fantastico su tutte le superfici. Forse ha vinto meno titoli sulla terra battuta a causa di Nadal, ma potremmo dire lo stesso di Rafa sul cemento e sull'erba. Il gioco di Novak si adatta meglio alle altre due superfici, dove è straordinario.

Sulla terra sembra più vulnerabile. Ma ha vinto tre volte il Roland Garros: ecco perché è uno dei migliori sportivi al mondo" . Sui favoriti a Roma ha infine aggiunto: "Novak, perché è il numero uno.

Anche io potrei essere nella lista. Non è mai facile dopo un infortunio tornare subito ad esprimere il miglior livello. La prima partita sarà molto importante per vedere dove sono. Penso che se gioco bene la prima partita, allora posso uno dei favoriti" .