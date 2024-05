"Quando ero piccola piangevo, ora no" - L'inaspettata rivelazione di Aryna Sabalenka

Dopo le fatiche di Madrid e la sconfitta nella spettacolare finale contro Iga Swiatek, Aryna Sabalenka ha subito superato la delusione, festeggiando il suo 26esimo compleanno e volando a Roma per il prossimo appuntamento stagionale.

Un altro torneo in cui dare vita ad ulteriori capitoli della rivalità a tre con Iga Swiatek e Elena Rybakina, attualmente le dominatrici del circuito femminile. Nella passata edizione la numero due del mondo si arrese ai trentaduesimi contro Sofia Kenin e quest’anno l’obiettivo è sicuramente quello di fare meglio.

In conferenza stampa la bielorussa ha commentato la finale di Madrid e la sua crescita sulla terra rossa, parlando inoltre del suo rapporto con Swiatek.

Le parole di Aryna Sabalenka

La due volte campionessa slam ha analizzato lo spettacolare atto conclusivo del torneo della capitale spagnola.

“Ci sono molti aspetti positivi da Madrid. Mi sono ripresa. Ho ritrovato il mio gioco. Ho rimesso tutto a posto e ho iniziato a giocare ad alto livello. Ho combattuto un paio di battaglie molto dure contro giocatrici di alto livello e ho ottenuto alcune vittorie.

Ero vicina a vincere un altro titolo. Ma è andata come è andata” ha spiegato la 26enne. Nel circuito Wta si è ormai formato una sorta di triumvirato, composto da Swiatek, Sabalenka e Rybakina. “Ovviamente Iga è molto più brava di me sulla terra battuta, per esempio.

Direi che Elena è migliore sull'erba. Io forse sono un po' meglio sul duro. Allo stesso tempo non posso dire che sia tutta una questione di superficie. Come dimostra il tempo, posso batterle sulla terra battuta, sul duro, sull'erba.

Si tratta onestamente di un paio di momenti chiave in ogni partita in cui, probabilmente, loro hanno giocato meglio. Si impara dai piccoli errori che hai commesso durante la partita, poi ci lavori sopra e cerchi di migliorare”.

In particolare, parlando della rivalità con la numero uno polacca, Sabalenka ha dichiarato: “Forse siamo più costanti, stiamo giocando in modo più costante rispetto alle altre negli ultimi due anni.

Ma direi che nel tennis chiunque può battere chiunque. L'importante è essere concentrati, fare le proprie cose, non pensare a tutte queste situazioni di classifica. Io mi concentro su me stessa e mi assicuro che ogni volta che scendo in campo dia il meglio di me e spero di essere ancora tra i primi tre giocatori”.

La tennista bielorussa è cresciuta soprattutto a livello mentale, nella capacità di gestione dei momenti e delle sconfitte. Maturazione completata nell’ultimo anno. “Sono ancora emotiva. L'ultima volta che ho perso (in finale a Madrid) ho distrutto una racchetta, ecco quanto sono emotiva.

Anche quando ero bambina piangevo, ero arrabbiata. C'erano molte emozioni diverse. Quello che ho imparato rispetto al passato è solo lo slancio. Sì, ora hai perso, ma hai migliaia di opportunità per vincere.

Devi accettare la sconfitta e andare avanti, lavorare e cercare di migliorare la volta successiva. Se si arriva a quelle fasi, alle ultime fasi dei tornei, è impossibile vincerli tutti. A volte basta perdere per imparare qualcosa.

Poi magari nei tornei più grandi o in quelli più importanti, ricorderai la lezione e farai meglio in finale. È tutto un processo” ha concluso Sabalenka.