Il messaggio scaramantico di Fabio Fognini su Jannik Sinner: "Tocchiamo ferro..."

Alle 19 Fabio Fognini farà il suo esordio agli Internazionali Bnl d’Italia contro il britannico Daniel Evans. Un appuntamento speciale per l’azzurro quello di Roma, che ha significato tanto nel corso della sua carriera.

Grazie ad una Wild Card il tennista ligure ha potuto fare accesso direttamente in tabellone, concedendosi forse l’ultima occasione di giocare il torneo più rappresentativo di casa: “Questo palcoscenico per noi tennisti italiani è speciale.

Sto bene, ho energia e tanto fuoco dentro nonostante le brutte pause che ho avuto in carriera. Sto ancora giocando ad alto livello, sono felice e sto cercando di continuare a farlo”. Il nativo di Sanremo è uno dei tanti presenti al Foro Italico, che purtroppo non potrà godere della presenza di Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

Se il primo ha annunciato già da diversi giorni la sua assenza, notizie delle ultime ore è il forfait anche del 28enne ex finalista di Wimbledon. Ai microfoni di Sky Sport Fognini ha parlato del gruppo azzurro e di Sinner, il cui obiettivo primo posto è molto vicino: “Siamo in tanti, incluso il sottoscritto, e in mezzo a noi c’è Jannik che sta lottando per diventare il numero uno al mondo e sta facendo cose incredibili.

Tocchiamo ferro e speriamo che proseguirà a stare così in alto a lungo”.

Parole al miele verso i suoi colleghi

Fabio ha avuto belle parole anche per Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli: “Il primo l’italiano che ha più soluzioni nei colpi mentre a livello fisico Cobolli ha una forza fisica impressionante.

Quali sono i ricordi più belli in questo torneo: "Ne ricordo due, la prima volta sul campo uno contro Djokovic e poi la vittoria contro Murray in notturna al centrale nel 2017. Era numero uno al mondo, una serata indimenticabile", ha concluso.